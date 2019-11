Calvin Stengs: "Ik wilde niet per se stoppen, maar het was wel lastig"

De loopbaan van Calvin Stengs zit duidelijk in de lift.

De smaakmaker van werd door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de definitieve selectie van het voor de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland. Stengs kent echter ook de andere kant van de medaille. De AZ-aanvaller heeft nooit overwogen te stoppen, maar was wel in een diep dal beland.

"Vier jaar geleden had ik hier niet van durven dromen", verwijst Stengs tegenover Veronica Inside naar een mindere periode in de jeugdopleiding van AZ. "Ik wilde niet per se stoppen. Maar op een gegeven moment ben je wel op een leeftijd dat je bijna weg moet. Dan is het lastig, want ik moest een jaartje extra doen ik de Onder-17 van AZ. Dan denk je wel van: Oh, dat is lastig ."

Stengs kende meer tegenslagen, want door een zware blessure lag hij nog niet zolang geleden ruim een jaar uit de roulatie. De dieptepunten in zijn nog prille loopbaan hebben de aanvaller echter sterker gemaakt, zeker op mentaal vlak. "Ik ben ook fysiek sterker geworden. Dat heb ik wel eruit meegekregen. Ik ben ook niet blij dat het me is overkomen, maar het is gebeurd en ik ben verder gegaan. Dat is aardig gelukt volgens mij."

De debutant in de Oranje-selectie gaat niet direct uit van een basisplaats tegen Noord-Ierland, zaterdag de opponent van Nederland. "Ik zie het wel, ik laat het op me afkomen. Ik ga gewoon mijn best doen op de trainingen en dan zie ik het wel."

Stengs kan ook niet aangeven waar zijn plafond ligt als speler. "Ik weet het echt niet. Ik moet gewoon van wedstrijd naar wedstrijd kijken en goed blijven spelen."