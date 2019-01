Cagliari wil Chelsea-doelwit Barella niet verkopen

Maurizio Sarri wil zijn selectie bij Chelsea graag versterken, maar de international van Italië is mogelijk niet haalbaar.

Chelsea-doelwit Nicolò Barella zal Cagliari in januari niet verlaten, stelt de sportief directeur van de Italiaanse club.

Goal onthulde onlangs dat de 21-jarige middenvelder, die vijftig miljoen euro zou moeten kosten, een doelwit is van manager Maurizo Sarri, die zijn opties op het middenveld uit wil breiden.

Chelsea heeft ook Zenit St. Petersburg's Argentijnse middenvelder Leonardo Paredes op de radar staan - zoals bevestigd door Goal - waar de club de leegte op wil vullen die Cesc Fàbregas heeft achtergelaten.

Cagliari-directeur Mario Passetti sprak met Rai Sport over de mogelijke verkoop van Barella aan Chelsea: "We blijven over hem praten, geven interviews en maken statements, maar blijkbaar zijn we niet duidelijk genoeg."

"We herhalen dat hij minstens de komende zes maanden zal blijven. Daarna zullen we zien wat er in de zomer gebeurt. We hebben grote ambities en Nicolò geeft duizend procent op elke training en hij is blij dat hij bij Cagliari speelt. Hem verkopen is niet een van onze doelstellingen."

De reputatie van Barella is snel gestegen sinds hij een steunpilaar werd in het Cagliari-team. Hij maakte zijn debuut in 2014, maar het was in het seizoen 2015/16 dat hij een sleutelspeler werd bij de club van het eiland Sardinië. Hij werd international van Italië in oktober 2018 toen Roberto Mancini hem opriep voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Oekraïne in Genua.

De onverzettelijke positie van Cagliari betekent dat Sarri gewongen wordt om naar een plan B te zoeken als een vervanger voor Fàbregas, die eerder deze maand naar AS Monaco vertrok. Zenit vraagt veertig miljoen euro voor Paredes, waar the Blues vermoedelijk niet meer dan dertig miljoen euro willen betalen.

Ondertussen heeft Sarri naar verluidt zijn achtervolging op Juventus-spits Gonzalo Higuaín, momenteel uitgeleend aan AC Milan, geïntensiveerd. De Argentijn zou de voorkeur krijgen om de aanval te versterken voor AFC Bournemouth-spits Callum Wilson.