Cadena SER baart opzien: Xavi Simons lijdt aan Neymar-syndroom

Xavi Simons koos er afgelopen zomer voor Barcelona te verruilen voor Paris Saint-Germain.

Het zestienjarige toptalent heeft volgens Cadena SER echter nu alweer spijt van die overstap. Het Spaanse radiostation weet dinsdagavond namelijk te melden dat Simons lijdt aan het zogenoemde Neymar-syndroom.

Daarmee wordt gerefereerd aan de Braziliaanse sterspeler van , die ruim twee jaar geleden verliet voor een avontuur in de Franse hoofdstad, maar inmiddels alweer zint op een terugkeer naar het Camp Nou. Neymar probeerde afgelopen zomer een vertrek bij PSG te forceren omdat hij Barcelona zou missen, maar uiteindelijk kwam het niet tot een rentree.

Volgens Cadena SER ervaart Simons vergelijkbare gevoelens. Het Nederlandse toptalent is niet per se ongelukkig bij PSG, maar voelde zich simpelweg beter op zijn plek bij Barcelona, waar hij vanaf 2010 negen jaar in de jeugdopleiding speelde. Hij gold jarenlang als een van de grootste beloften van La Masia, maar koos afgelopen zomer voor een vertrek naar PSG.

Simons gaf begin deze maand tegenover de NOS nog aan weloverwogen voor een transfer naar PSG te hebben gekozen. "Iedereen droomt er van om met Lionel Messi te spelen, maar soms moet je een andere weg kiezen. Ik besloot een ander avontuur aan te gaan en denk dat dat goed is voor mijn ontwikkeling", zei Simons, die bij PSG in in het elftal voor spelers tot negentien jaar speelt.

"Dat was in het begin zwaar, omdat zij fysiek sterker zijn. Nu ben ik gewend en voel ik mij goed. En ik heb al een keer meegetraind met het eerste elftal. Daar was ik heel blij mee."