Caballero looft winteraanwinst: "Higuaín kan alles"

De doelman van the Blues verwelkomde zijn landgenoot bij zijn komst op Stamford Bridge en hij is vol lof over de spits.

Gonzalo Higuaín wordt door Willy Caballero gesteund om het verschil te maken bij Chelsea nadat de spits zijn debuut maakte in de FA Cup-zege op Sheffield Wednesday.

De Argentijns-international Higuaiín werd hartelijk welkom geheten op Stamford Bridge, waar Chelsea eenvoudig te sterk was voor de ploeg uit de Championship, maar kon geen directe invloed uitoefenen in de 3-0 zege.

Chelsea-manager Maurizio Sarri is blij dat hij met Higuaín is herenigd na hun vruchtbare samenwerking bij SSC Napoli, nadat the Blues de huurovereenkomst van AC Milan met Juventus hadden overgenomen, waar ze een optie hebben om hem in de zomer voor 36 miljoen euro definitief vast te leggen.

Doelman Caballero denkt dat Higuaín een impact kan hebben op Chelsea, maar hij gelooft dat zijn teamgenoten de bewegingen van zijn landgenoot moeten leren begrijpen.

"Hij is de laatste dagen goed begonnen met trainen en ik denk dat onze teamgenoten hem een beetje meer moeten leren kennen", vertelt Caballero in gesprek met Goal . "Zeker, Sarri en zijn staf kennen hem heel goed."

"Ik ken hem ook heel goed, maar de rest van het team heeft daar meer tijd voor nodig. We zullen in de toekomst geweldig spelen met hem in ons team. Hij kan alles."

"Het doet er niet toe wat hij in het verleden bij andere teams heeft gedaan, hij kan Willian, Olivier Giroud, Eden Hazard of wie er ook naast hem speelt helpen. Hij speelt op een geweldig niveau."

"Het is te gemakkelijk om te zeggen dat zijn komst ons zal helpen dingen te winnen, maar we moeten zien of hij en de rest van de goede jongens in de aanval het kunnen laten gebeuren. We kunnen gemakkelijk zeggen dat Higuaín ons gaat helpen of om in de toekomst te projecteren, maar het is aan ons om het te doen."

"We moeten het stap voor stap bekijken. Hij is gelukkig om hier te zijn en daarmee kunnen we veel winnen."

Door de komst van Higuaín staat Álvaro Morata op het punt om zich op huurbasis aan te sluiten bij Atlético Madrid, dat ook een optie tot koop bedingt, waar hij een lastige periode kende bij Chelsea om de hoogtes te bereiken die velen voor hem hadden voorspeld.

Caballero onthult wat voor rol hij speelde in de komst van Higuaín naar Chelsea, waar de 31-jarige spits vragen stelde over hoe het zou zijn om zich aan te sluiten bij de club.

"We hebben lang contact gehad over de transfer", vervolgt Caballero. "Ik gaf hem alle tijd die een vried aan een ander kan geven. Ook als teamgenoot. We spraken over de Premier League, deze stad, de club, over alles."

"Als je daar over wordt gevraagd, ben je eerlijk en zeg je de waarheid. Nu is het een realiteit. Het is waar en hij is hier. De eerste dag is altijd een beetje stressvol voor een speler en dat was het ook voor hem. Maar het is leuk voor mij, want ik ben meer dan een jaar bij de club en zie hem als de nieuweling in de kleedkamer."

"Het was leuk om hem weer te zien en weer in hetzelfde team te zijn, dan na een paar minuten wordt het natuurlijk."

Wat betreft de eigen speeltijd van Caballero, de 37-jarige heeft minder kansen gehad sinds Chelsea van manager veranderde, waar Antonio Conte werd opgevolgd door Sarri, ook al werd hij vastgelegd als back-up.





Samen met spelers als David Luiz, Gary Cahill en Olivier Giroud is Caballero een van de spelers waarvan het contract aan het einde van het seizoen afloopt. Caballero blijft gelukkig bij Chelsea, waar hij de nummer één onder de lat Kepa Arrizabalaga probeert het vuur aan de schenen te blijven leggen.

"Uiteindelijk zullen we zien wat er gebeurt", vertelt Caballero over zijn toekomst. "Ik ben transfervrij in juni, maar dat is geen enkel probleem. Ik heb dit eerder meegemaakt, dus ik ben hier vrij rustig over."

"Ik heb nog geen gesprekken gehad. Ik ben echt heel gelukkig hier. Ik doe mijn werk als ik de kans krijg. Ik probeer het goed te doen, probeer hard te werken, want ik heb nu mijn kans gekregne. Als een doelman moet je er het hele seizoen klaar voor zijn."

"Ik denk dat we het geweldig gedaan hebben tegen Sheffield Wednesday. We zagen dit gisteren en ook met de uitschakeling van Tottenham Hotspur, is het weer een grote kans voor ons. We moeten deze competitie in elke fase respecteren. Het was niet makkelijk om te winnen vandaag."

"We wachten op de loting en zien wie de volgende tegenstander is. Het doet er niet toe, we moeten spelen zoals we vandaag hebben gedaan en hebben de mogelijkheid om opnieuw door te gaan."