Butt lovend over 'Chongsy': "Maar hij heeft nog een lange weg te gaan"

Tahith Chong maakte eerder dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal van Manchester United en speelde reeds vier officiële duels in de hoofdmacht.

De negentienjarige vleugelaanvaller speelt sinds 2016 in Engelse dienst, nadat hij werd overgenomen van . Nicky Butt, hoofd jeugdopleidingen bij , werkte de afgelopen tijd nauw samen met Chong en laat zich lovend uit over de jonge aanvaller.

"Hij is een hele getalenteerde jongen, met een uitstekende houding", vertelt Butt op de officiële website van Manchester United. "Hij is heel bescheiden en werkt er keihard voor. Tahith is een goede prof, die weet dat hij nog een lange weg te gaan heeft voordat hij basisspeler is bij deze club. Maar hij heeft er al van mogen proeven, dus dat is een goed teken. Ik herinner me nog dat hij twee jaar geleden hier tekende en dat ik een gesprek had met zijn ouders."



"Ik zei tegen hen dat ik er oprecht in geloofde dat er voor hem een weg was naar het eerste elftal", vervolgt de oud-middenvelder. "Ik kan ouders in de ogen kijken als ik hen ontmoet, als die jongens nog veertien of zestien zijn. Het is aan de jongens, maar we proberen de kans zo groot mogelijk te maken dat ze het halen door hen de beste faciliteiten en ongelofelijke coaches te bieden. Het belangrijkste is dat er bij het eerste elftal een manager werkt die jonge spelers de kans geeft. De clubleiding en de fans eisen dat."



"Chongy heeft zijn kans gepakt en het heel goed gedaan, maar hij heeft nog een lange weg te gaan", stelt Butt. Tijdens zijn bewind als hoofd jeugdopleidingen hebben James Garner, Angel Gomes, Mason Greenwood, Jesse Lingard, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba en Marcus Rashford hun debuut gemaakt in de hoofdmacht van Manchester United. "Dat maakt ons ongelooflijk trots. Het laten doorstromen van jeugdspelers is het ultieme doel voor Manchester United en we hebben dit seizoen drie debutanten gehad, ondanks dat het niet altijd even gemakkelijk is om jonge spelers in te brengen."