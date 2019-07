Busquets niet bang voor 'geweldige' De Jong: "Juist blij met concurrentie"

Frenkie de Jong maakte in de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen Chelsea van dinsdag zijn officieuze debuut voor Barcelona.

Na afloop waren de beoordelingenin de Spaanse media overwegend positief. Volgens Mundo Deportivo heeft Sergio Busquets 'een probleem dat Frenkie heet', maar de Spaanse middenvelder laat zich niet afschrikken door de concurrent uit Nederland.

"Frenkie is een geweldige speler, dat kun je gelijk al zien", laat Busquets door dezelfde krant optekenen tijdens een persconferentie. "De fysieke belasting bij is anders, wat ook geldt voor de rolverdeling op het middenveld", legt hij uit.

"We weten allemaal wat hij bij heeft laten zien. Ik ben juist blij met concurrentie, want daar worden we uiteindelijk alleen maar beter van."

De Jong wordt hier en daar al vergeleken met Andrés Iniesta, die jarenlang het middenveld van Barcelona regisseerde. De ex-speler van de Catalaanse grootmacht is tegenwoordig in dienst van Vissel Kobe, zaterdag de tegenstander van de Spaanse kampioen.

Iniesta sluit zich tegenover Mundo Deportivo aan bij de woorden van Busquets. "De Jong is een exceptionele aanwinst, een sprong vooruit voor de club.

"Hij is jong en heel getalenteerd, als alles goed gaat, groeit hij uit tot ijkpunt in de as van het veld. Doordat hij wordt omgeven door de beste spelers, kan hij blijven groeien."

Voor De Jong zijn er nog drie mogelijkheden om zich te bewijzen tegenover trainer Ernesto Valverde, voordat het echte werk begint. Barcelona speelt na het treffen met Vissel Kobe ook nog tegen (4 augustus) en tweemaal tegen (8 en 10 augustus).

Een week later, op 16 augustus, wordt het LaLiga-seizoen in gang gebracht met een uitwedstrijd tegen Athletic Club.