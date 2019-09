Busquets: "Frenkie en hij zullen de beste spelers op hun positie worden"

Sergio Busquets werd tijdens een persconferentie van Spanje gevraagd naar zijn nieuwe collega bij Barcelona, Frenkie de Jong.

De Spaanse pers wil in de aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Faeröer Eilanden van Busquets weten of De Jong te vergelijken is met Fabián Ruiz, die zich deze interlandperiode voor de tweede keer bij de Spaanse nationale ploeg heeft gemeld.

"De Jong en Ruiz zijn nooit te vergelijken. Het zijn twee geweldige spelers. Ze zijn heel jong en kunnen eigenlijk alleen maar beter worden in de toekomst. De Jong en Ruiz zullen de beste spelers op hun positie worden", zo tekent Marca op uit de mond van Busquets. De 23-jarige Ruiz, sinds vorige zomer speler van , maakte in juni zijn debuut voor de nationale ploeg van Spanje en speelde tot dusver drie interlands. Afgelopen donderdag stond hij in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Roemenië negentig minuten binnen de lijnen.

Spanje staat zondagavond tegenover de Faeröer, maar dat maakt volgens Busquets niks uit. "We willen het op z'n best doen. Tot dusver gaat het uitstekend in de EK-kwalificatie. Maar je kan er soms makkelijk over denken en dan blijkt het uitermate moeilijk."

"We respecteren de tegenstander. Misschien zijn ze niet het beste team in de groep, maar deze wedstrijd is geen grap", stelt de middenvelder van . Hij laat zich tevens lovend uit over Sergio Ramos, die tegen Roemenië zijn 21e interlanddoelpunt maakte voor Spanje.

"Het is waanzinnig wat hij laat zien, zowel bij zijn club als bij het nationale team. Hij was en is een van de beste spelers ter wereld. Het is een eer voor ons om met hem te spelen", zo steekt Busquets de loftrompet. Ondanks dat hij langzamerhand in de herfst van zijn loopbaan terechtkomt, is hij niet bezig met een afscheid van de nationale ploeg. "Mijn toekomst bij de Spaanse selectie hangt af van mijn gevoel, het vertrouwen van de bondscoaches en de resultaten. Ik bekijk het seizoen per seizoen."