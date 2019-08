Burger verklaart wereldgoal: "Dit was het moment om wat moois uit te halen"

Feyenoord bereikte donderdagavond de groepsfase van de Europa League, door ook de return tegen Hapoel Be'er Sheva winnend af te sluiten.

De Rotterdammers waren, net als een week eerder in De Kuip, met 0-3 te sterk voor de Israëliërs. Wouter Burger verzorgde op zeer fraaie wijze de laatste treffer en maakte daarmee zijn eerste doelpunt in het eerste elftal van .

"Het was mijn eerste officiële goal voor Feyenoord, dus dat geeft sowieso een goed gevoel. De bal kwam een beetje onder me, dus ik dacht: ik kap 'm nog een keer naar mijn rechterbeen en schiet 'm dan de hoek in. Het was een mooie goal waar ik heel blij mee ben", zegt Burger in gesprek met FOX Sports . De achttienjarige middenvelder kwam als invaller in het veld voor Orkun Kökcü, die wat last had van het bovenbeen.

"Vroeger heb ik veel op straat en buiten op harde kunstgrasveldjes gevoetbald en dan ontwikkel je toch een bepaalde techniek. Als middenvelder moet je soms wat zakelijker zijn, maar dit was het moment om wat moois uit te halen en het pakte goed uit. Mensen verwachten het niet van mij, dus dan kan ik ze wat extra's geven", gaat de jeugdige middenvelder verder. Onder de nieuwe trainer Jaap Stam kan hij dit seizoen voorlopig meer dan geregeld op speeltijd rekenen.

"Het is heel mooi dat ik moet knokken voor mijn plek. Ik ben tweedejaars A-junior, dus ik heb absoluut niks te klagen over de speeltijd die ik krijg. Dit seizoen is een grote leerschool voor mij. Ik ga er nu echt aan ruiken en dat is natuurlijk ontzettend leuk en goed voor mijn ontwikkeling", aldus Burger, die naar eigen zeggen iets vrijer kon spelen als invaller omdat de wedstrijd met een 0-2 stand al beslist was.

"Sommige jongens geven wat minder gas als je zelf wél graag wil, maar het was een relatief makkelijke invalbeurt. De avond was sowieso heel positief."