'Bundesliga lonkt voor Nederlands jeugdinternational Daishawn Redan'

Tig Bundesliga-clubs zitten achter talenten in de Premier League aan en mogelijk is Daishawn Redan de volgende die de overstap naar Duitsland maakt.

BILD schrijft woensdag dat de vorige maand achttien jaar geworden aanvaller van concrete interesse van geniet. De huidige nummer vier van de gaat er intern van uit dat Thorgan Hazard in de zomer de gelederen zal verlaten. Alleen een -ticket zou de aanvaller ervan kunnen overtuigen om toch bij die Fohlente blijven, maar en zullen ook ongetwijfeld in het Europese miljardenbal uitkomen en zijn bereid om veertig miljoen euro voor de Belg neer te tellen.



Redan is een van de spelers waarmee Borussia Mönchengladbach de aanval wil versterken, zo klinkt het. Duitse media verzekeren dat de Nederlands jeugdinternational in diverse duels in de jeugd van Chelsea is bekeken en een positieve indruk heeft achtergelaten. Het is onduidelijk wat het standpunt van de Londense club inzake de Nederlander is. Het ligt voor de hand dat men hooguit aan een verhuur zal willen meewerken.



Bij groeide Redan uit tot een doelpuntenmachine en was er interesse van , en . Na een rondleiding bij Chelsea, in het voorjaar van 2017, hakte de tiener de knoop door en vertrok hij enkele maanden later naar Londen. Daar scoort hij ook aan de lopende band en dat resulteerde vorig jaar zomer, enkele weken na de winst van het EK Onder-17, in zijn eerste professionele contract met the Blues.

Leestip: De tien grootste jonge talenten van Chelsea.