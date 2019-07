'Bundesliga-concurrenten laten oog vallen op overbodige Mario Mandzukic'

Mario Mandzukic weet zich in de nadagen van zijn carrière nog altijd verzekerd van de nodige bewonderaars en kan terugkeren naar Duitsland.

Mandzukic was in het verleden al vier jaar actief in de bij en en de kans is aanwezig dat de routinier deze zomer terugkeert op de Duitse velden. De 33-jarige aanvaller van zou namelijk in beeld zijn bij zowel Bayern als titelconcurrent .

BILDmeldt woensdagochtend dat Mandzukic een mogelijke kandidaat is voor een terugkeer in München, waar hij eerder twee seizoenen speelde. Bayern is op zoek naar een back-up van Robert Lewandowski en zou in de Kroaat een geschikte kandidaat zien. Mandzukic heeft in de afgelopen seizoenen in Turijn bovendien laten zien ook op de vleugels uit de voeten te kunnen, waardoor hij een mogelijk alternatief voor Leroy Sané, Callum Hudson-Odoi of Ousmane Dembélé kan zijn.



Naast Bayern is echter ook Borussia Dortmund geïnteresseerd in de diensten van Mandzukic. De nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen versterkte zich in de afgelopen weken al flink, maar is nog op zoek naar een back-up/concurrent voor Paco Alcácer. Mandzukic zou bovendien met zijn ervaring een waardevolle aanwinst kunnen vormen voor het nog relatief jonge team van trainer Lucien Favre. La Gazzetta dello Sportweet toe te voegen dat die Borussenmomenteel concreter zijn dan de rivaal uit München.



Mandzukic is sinds 2015 actief in Turijn en ligt nog twee jaar vast bij de kampioen van Italië. De aanvaller zou na het vertrek van Massimiliano Allegri echter toe zijn aan een nieuw avontuur en komt naar verluidt ook niet in de plannen van de nieuwe trainer Maurizio Sarri voor. De concurrentie is vanwege de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Douglas Costa en Moise Kean bovendien fors, terwijl Juventus ook nog bezig is met de komst van Mauro Icardi.