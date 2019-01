Bulthuis op weg naar Azië; Zeneli naar Frankrijk

Dave Bulthuis en Arber Zeneli staan voor een vertrek bij sc Heerenveen, zo meldt Voetbal International. De club wil het miljoenentekort verkleinen.

Dave Bulthuis zou op het punt staan om naar een nog onbekende Zuid-Koreaanse club te gaan. Bovendien verwacht Heerenveen dat Zeneli voor het einde van de transferperiode wordt verkocht aan Stade Reims.

Eerder deze maand werd al duidelijk dat Heerenveen bereid is om mee te werken aan een vertrek van Bulthuis. De verdediger speelt sinds januari 2018 voor de Friezen, maar raakte in de loop van het huidige seizoen zijn basisplaats kwijt. Hij kampt bovendien al een aantal weken met blessureleed en ontbrak daarom tijdens het trainingskamp in Spanje. Technisch manager Gerry Hamstra beaamde al dat Bulthuis 'op een leeftijd is dat hij graag nog een keer de stap naar het buitenland wil maken'.



De 28-jarige Bulthuis zou voor 'hetzelfde bedrag' gaan vertrekken als waarvoor hij een jaar geleden werd overgenomen van Qäbälä. Zijn contract in Friesland liep nog anderhalf jaar door. Hij wordt na Marco Rojas (verkocht aan Sönderjyske) de tweede speler die Heerenveen deze maand verlaat. De Eredivisionist probeert Morten Thorsby nog te slijten aan Sampdoria, om zo nog een bedrag aan de Noor over te houden. Anders vertrekt hij komende zomer transfervrij naar Italië.



Ook Zeneli kan dus afscheid gaan nemen van Heerenveen. Stade Reims zou zich vorige week hebben gemeld in het Abe Lenstra Stadion en is al akkoord met Heerenveen. Als Zeneli er zelf uitkomt met de Franse club, dan gaat hij weg en 'dicht Heerenveen een groot deel van het miljoenentekort in de begroting over het huidige seizoen'. Donderdag deed de Kosovaar nog negentig minuten mee in het met 3-1 verloren bekerduel met Ajax.