Bulgaarse bondscoach trekt keutel in na ophef: "Ik wijs racisme af"

De Bulgaarse bondscoach Krasimir Balakov heeft woensdag alsnog excuses aangeboden voor het wangedrag van een deel van de Bulgaarse fans.

Een groep supporters misdroeg zich maandagavond tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland (0-6). Balakov bagatelliseerde de oerwoudgeluiden en nazigroeten van enkele Bulgaarse supporters nog door te zeggen dat de meegereisde aanhang uit Engeland ook slecht gedrag vertoonde.

"Ik veroordeel dit gedrag ten zeerste en wijs racisme af als een vorm van gedrag dat in strijd is met de moderne menselijke omgangsvormen", zo laat Balakov weten in een officieel statement richting Bulgaarse journalisten. "Dit is een vooroordeel dat stamt uit het verleden en voor altijd moet worden uitgebannen."

De keuzeheer van Bulgarije liet kort na het treffen met the Three Lions nog een heel ander geluid horen. "In Engeland is het racismeprobleem groter. In de Bulgaarse competitie zijn er nooit incidenten geweest zoals we die in Engeland wel hebben gezien. Door de grote diversiteit in de gemeenschap is het ook niet raar dat zoiets in Engeland wel gebeurd is."

Balakov vervolgt zijn uitleg. "Ik wil dit heel duidelijk gezegd hebben: gezien het feit dat er beledigingen van dergelijke aard zijn geweest, bied ik als bondscoach van de nationale ploeg van Bulgarije mijn excuses aan de Engelse spelers aan en aan iedereen die hierdoor is gekwetst", doelt de oud-middenvelder op het kwetsende gedrag van de Bulgaarse aanhangers richting met name Raheem Sterling, Marcus Rashford en Tyrone Mings, die tegen Bulgarije zijn debuut maakte in het shirt van Engeland.

Het duel tussen Bulgarije en Engeland werd in de eerste helft tweemaal stilgelegd en de Bulgaarse aanvoerder Ivelin Popov probeerde de misdragende supporters in de rust tot bedaren te brengen. De UEFA heeft een onderzoek gestart naar de incidenten, inclusief het vermeende wangedrag van Engelse fans tijdens het volkslied van het thuisland. De tumultueus verlopen wedstrijd in Sofia heeft in ieder geval als gevolg dat Borislav Michailov is opgestapt als voorzitter van de Bulgaarse voetbalbond, op aandringen van de Bulgaarse premier Bojko Borisov.