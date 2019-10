Bulgaarse bondscoach baart opzien met reactie na schandalige avond

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland (0-6) werd maandagavond overschaduwd door het wangedrag van de thuissupporters.

De eerste helft werd tot tweemaal tot onderbroken vanwege apengeluiden en nazigroeten vanaf de tribune. De Bulgaarse bondscoach Krasimir Balakov wijst ondanks alle ophef met de beschuldigende vinger naar de meegereisde aanhangers uit Engeland.

"Ik heb de liederen waar jij op doelt persoonlijk niet gehoord", zegt Balakov na afloop tegen een verslaggever van ITV. "Ik zag wel dat de scheidsrechter de wedstrijd stillegde. Maar het wangedrag kwam niet alleen van de Bulgaarse fans, ook de Engelse supporters gedroegen zich slecht met hun gefluit en geschreeuw tijdens ons volkslied en met hun woorden richten onze spelers in de tweede helft. Dat vind ik onacceptabel."

Balakov denkt niet dat het Bulgaarse voetbal een racismeprobleem heeft. "Niet zoals in Engeland het geval is", aldus de keuzeheer van de Bulgaren. "Daar is het probleem vele malen groter. In de Bulgaarse competitie zijn er nooit incidenten geweest zoals we die in Engeland wel hebben gezien in het verleden. Door de grote diversiteit in de gemeenschap is het volgens mij ook niet raar dat zoiets in Engeland wel gebeurd is."

Aanvoerder Ivelin Popov zocht in de rust van het duel met Engeland de fans van Bulgarije op om de gemoederen te bedaren, maar volgens Balakov had het scanderen te maken met het slechte spel van Bulgarije in de eerste helft.

Collega Gareth Southgate liet zich ook uit over de gebeurtenissen rondom de uitwedstrijd van Engeland in en tegen Bulgarije. "Het is een onacceptabele situatie", benadrukt de bondscoach van the Three Lions. "Maar we hebben gelukkig twee statements afgegeven vanavond. We hebben gewonnen en de heikele kwestie rondom racisme weer onder de aandacht gebracht. De wedstrijd is tweemaal onderbroken. Dat is voor sommige mensen wellicht niet genoeg maar als spelersgroep staan we wel achter die beslissing."