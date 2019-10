Bukayo Saka: Arsenal's toptalent op weg naar de wereldtop

De achttienjarige is nu al basisspeler bij Arsenal na een serie van indrukwekkende optredens in het Emirates Stadium.

Enkele seconden na het laatste fluitsignaal in de Commerzbank-Arena stoof Bukayo Saka naar de kleedkamer om zijn telefoon te zoeken.

De tiener had zojuist zijn eerste goal voor gemaakt en ook twee assists gegeven bij de 0-3 zege op in de .

Journalisten verzamelden zich om te praten met de jonge vleugelaanvaller, terwijl de technische staf hem voorbereidde op een snelle terugvlucht naar Londen.

Saka had maar weinig tijd, maar besloot toch snel een belletje te wagen. "Ik moest even FaceTimen met mijn vader", verklaarde hij later.

"Ik had geen tijd om te praten omdat de coaches wilde dat ik in een ijsbad ging, dus hij deed zijn duimen omhoog en ik zag hem lachen. Het was een mooi moment."

Saka's ouders spelen een grote rol in het leven van de jongeling, die in sneltreinvaart naam voor zichzelf maakt bij Arsenal.

De net achttien jaar geworden vleugelaanvaller wordt al getipt voor het sterrendom in noord-Londen sinds hij als zevenjarige begon bij de jeugdopleiding.

Zijn allereerste balcontacten had hij bij de lokale club Greenford Celtic en zelfs op die jonge leeftijd had hij al een hele rits clubs achter zich aan, al was de keuze voor hem eenvoudig.

"Ik had ook aanbiedingen van Spurs, , en , maar voor mij was Arsenal de enige optie. Ik genoot van hun manier van spelen, dus die keuze was envoudig voor mij."

Met zoveel interesse in zijn jonge persoontje had hij gemakkelijk de focus kunnen verliezen, maar zijn ouders doen alles om hem met beide benen op de grond te houden en slagen daarin met verve.

Hij kreeg steevast hoge beoordelingen bij alle leeftijdscategoriën, terwijl hij toch altijd bij oudere spelers werd ingedeeld. "Hij is heel erg slim", stelt hoofd jeugd opleiding Per Mertesacker.

"Een interessant talent, maar nog erg jong, dus we willen hem niet te veel pushen. De manager is fan van hem, maar hij moet nog stappen maken voordat hij zich een echte professional van de hoofdmacht mag noemen."

Met Saka's motivatie zit het echter wel goed. Hij heeft zo'n drive en focus op de training dat zelfs Freddie Ljungberg zwaar onder de indruk is. De oud-speler was drie jaar geleden zijn jeugdtrainer bij de Onder-15 en zegt het volgende.

"Bukayo is een enorm talent. Hij geeft alles wat hij heeft en gaat alleen nog maar beter en beter worden. Het is bijzonder om zijn progressie te volgen. Hij wordt vooral steeds beter in het herkennen van de juiste opties op het veld."

Inmiddels is Ljungberg trainer van de Onder-23, waar Saka snel basisspeler werd tot Unai Emery hem nodig had voor het eerste elftal. Zijn debuut in de hoofdmacht maakte hij al in november 2018, toen hij net zeventien jaar oud was.

Minder dan twaalf maanden later is Saka steeds vaker te zien bij het eerste eltfal van de Spaanse trainer, die hem in de laatste drie competitiewedstrijden zelfs als basisspeler gebruikte.

"Bukayo werkt hard en gaat vooruit. Hij is heel volwassen en zijn prestaties komen als vanzelf. Hij helpt ons nu en is een belangrijke speler", aldus Emery.

"We gaan met hem aan de slag, blijven rustig en hebben geduld met hem, maar hij verdient nu al speelminuten en dat is geweldig voor ons allemaal."

Saka's vooruitgang is het resultaat van al het harde werk op jeugdcomplex Hale End, maar ook zijn diepgewortelde wens om te slagen speelt een grote rol.

Met zijn werkethos is zijn favoriete speler dan ook geen verrassende keuze. "Cristiano Ronaldo. Ik houd van zijn mentaliteit", aldus Saka.

"Hij wil altijd de beste zijn en werkt zo enorm hard op en naast het veld om zijn lichaam in optimale staat te houden. Ik probeer zijn goede voorbeeld over te nemen. Ik probeer dus ook altijd scherp te zijn."

Voorlopig lijkt Saka te slagen in die missie en het lijkt erop dat Arsenal weer eens een echte homegrown superster in de gelederen heeft.