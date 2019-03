Buitink schrijft geschiedenis: "Het is geen speciaal talent, geen Lionel Messi"

Thomas Buitink schreef zaterdag geschiedenis.

De basisdebutant van scoorde drie keer op bezoek bij en werd met zijn 18 jaar en 289 dagen de jongste speler ooit van de Arnhemmers met een hattrick in de . Het was niet genoeg voor de overwinning, maar Buitink beaamt na afloop bij FOX Sports dat hij een droomdebuut in de basis achter de rug heeft.

Eerder dit seizoen mocht Buitink al negen keer invallen. Vrijdag merkte hij tijdens de afsluitende training dat hij tegen ADO in de basis zou beginnen. "Ik had best wel wat zenuwen voor de wedstrijd. Ik hoorde gisterochtend (vrijdagmorgen red.) dat ik zou spelen en toen gierden ze zenuwen wel door mijn lichaam", vertelt hij aan FOX Sports . "Maar je moet altijd proberen rustig te blijven en dat is me gelukt. Bij de warming-up voelde het al normaal en waren de zenuwen verdwenen."



Buitink heeft zijn basisplaats te danken aan zijn harde werk, zo vermoedt hij. "Ik weet dat ik niet de beste techniek heb, maar ik weet wel dat ik hard kan werken. Dat probeer ik iedere wedstrijd te doen." Bij zijn tweede treffer mankeerde er echter weinig aan de tactiek van Buitink: de jongeling ontving een lange bal van Alexander Büttner, stuurde zowel Aaron Meijers als Shaquille Pinas het bos in en rondde af. "Die was heel mooi. Het lijkt alsof ik een koele kikker ben, maar dat is niet zo. Als je zo'n actie maakt, dan denk je niet meer na en weet je niet waar je staat. Je doet dan gewoon je ding."



"Het is jammer voor Thomas. Het was zijn eerste hattrick, maar het was niet genoeg om te winnen", reageert trainer Leonid Slutsky na de puntendeling. Volgens Slutsky was de basisplek voor Buitink dik verdiend. "Hij is geen exceptionele speler zoals Martin Ödegaard, maar hij hardwerkende teamspeler. Het is geen speciaal talent, geen Lionel Messi, maar hij heeft goed getraind. Het maakt voor mij niet uit of je achttien of dertig bent: als je bewijst dat je klaar bent voor een basisplaats, dan speel je. Ik ben heel blij voor hem, maar heel teleurgesteld over het resultaat."