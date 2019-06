''Buitengewoon gecharmeerd' PSV heeft haast en wil snel zaken doen'

PSV aast op Lyanco Vojnovic.

Volgens het Eindhovens Dagblad zal de club van trainer Mark van Bommel echter veel moeite hebben om de verdediger in te lijven. Naast geld is ook geduld nodig inzake de 22-jarige stopper van , zo klinkt het. De Eindhovenaren hebben naar verluidt haast om Lyanco binnen te hengelen.

Het Eindhovens Dagblad verwacht dat veel tijd en moeite in de transfer zal steken, ook aangezien de club 'buitengewoon gecharmeerd' is van de Braziliaan. 'Op de eerste plaats moet PSV de verdediger zien te paaien, terwijl andere clubs hem ook willen hebben. Daarnaast moet Torino hem nog wel willen verkopen en niet voor meer dan pakweg tien miljoen euro', zo klinkt het.



PSV heeft haast, omdat binnen zes weken het eerste -duel al voor de deur staat. Volgens de lokale krant is het niet verantwoord om lang te wachten met een nieuwe aankoop voor de verdediging. 'Bij PSV is doorgaans kwaliteit boven snelheid het adagium, maar er zijn grenzen. Champions League-kwalificatie is een van de hoofddoelen van het seizoen en de druk staat er over een paar weken meteen op voor Mark van Bommel en zijn selectie.'



Zaterdag speelt Lyanco met Jong Brazilië in Frankrijk de finale van het Toulon-toernooi tegen Jong Japan. De 22-jarige mandekker annex aanvoerder van Jong Brazilië ligt tot medio 2022 vast bij Torino en moet bij PSV de opvolger worden van Daniel Schwaab. De Duitser is transfervrij vertrokken uit Eindhoven en heeft nog geen nieuwe club gevonden.