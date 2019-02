Buijs op zijn hoede: "Volgens mij wordt hij de nieuwe Zlatan genoemd"

Willem II is goed uit de winterstop gekomen en won in 2019 tot dusver alle drie de wedstrijden.

De halve finalist van het bekertoernooi neemt het zaterdagavond op tegen FC Groningen. Danny Buijs, trainer van de bezoekende club, is op zijn hoede voor de ploeg van trainer Adrie Koster. Buijs vindt dat de Tilburgers zich vorige maand goed hebben laten gelden op de transfermarkt.

"Met name aanvallende middenvelder Dan Crowley is in vorm en ze hebben natuurlijk ook die 19-jarige spits Alexander Isak gehuurd van Borussia Dortmund", wordt Buijs geciteerd door het Dagblad van het Noorden. "Volgens mij wordt hij de nieuwe Zlatan genoemd. Ook verdedigend heeft Willem II het goed voor elkaar. Ik kan het wel plaatsen dat ze in de winning moodzijn.”"



Groningen moet het in Tilburg zaterdag nog zonder Ritsu Doan doen. De Japans international verloor vrijdag de finale van de Azië Cup van Qatar. "“Ritsu heeft nog een paar dagen om bij zijn familie in Japan te zijn. We verwachten hem donderdag terug in Groningen", aldus Buijs, die verwacht snel weer te kunnen beschikken over de middenvelder. "In principe kan hij er volgende week in de thuiswedstrijd tegen Vitesse weer bij zijn. Doan was ervan overtuigd dat ze het toernooi zouden winnen. Hij is fit en voelt zich goed.”"