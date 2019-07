Buffon weigert gebaren Szczesny en Chiellini: "Ik wil geen dingen afpakken"

Juventus rondde donderdag de terugkeer van Gianluigi Buffon af en met de rentree van de doelman komt er een waar clubicoon terug de kleedkamer in.

De 41-jarige doelman vertrok vorig jaar als aanvoerder en eerste keus onder de lat naar Paris Saint-Germain en die rollen werden in het afgelopen seizoen overgenomen door respectievelijk Giorgio Chiellini en Wojciech Szczesny. Wat Buffon betreft blijft dat ook zo, aangezien hij geen behoefte heeft aan de aan hem aangeboden aanvoerdersband of het rugnummer 1.

"Ik denk dat ik met nummer 77 ga spelen, dat speelt een belangrijke rol in mijn carrière. Ik droeg dit nummer bij en het bezorgde me toen veel geluk: ik vind het een mooi nummer. Ik wil Szczesny en Chiellini bedanken voor het aanbieden van het nummer 1 en de aanvoerdersband, maar ik ben hier niet gekomen om iets van iemand af te pakken of dingen terug te nemen", legde hij uit in gesprek met Sky Italia.



"Ik ben hier om mijn steentje bij te dragen en het is niet meer dan terecht dat de eerste doelman, Szczesny, het nummer 1 heeft. En voor het aanvoerderschap hebben we een geweldige speler als Giorgio Chiellini." Buffon weet al wat zijn rol in het aankomende seizoen zal zijn: "Ik ben hier niet om zomaar wat minuten te maken, de hiërarchie is duidelijk. Ik ben er weer en ik moet zorgen dat ik de helpende hand toe kan steken als dat nodig is."



Voor Buffon betekent zijn terugkeer in Turijn bovendien dat hij nog een seizoen samen kan spelen met Cristiano Ronaldo, die vorig jaar binnenkwam nadat de doelman zijn vertrek al had aangekondigd: "Dat is geweldig. Bij Paris Saint-Germain kreeg ik de kans om met kampioenen als Neymar en Kylian Mbappé samen te spelen en nu mag ik, dankzij Juve, met Ronaldo spelen. Een prachtig cadeau."