Buffon: "Neymar en Mbappé zijn toekomstige Ballon d'Or-winnaars"

De Italiaanse doelman verwacht dat zijn voormalig ploeggenoten van PSG in de toekomst uit zullen groeien tot de beste spelers ter wereld.

-keeper Gianluigi Buffon is van mening dat Neymar en Kylian Mbappé in de toekomst zullen strijden om de Ballon d'Or.

De 41-jarige sluitpost zag hun kwaliteiten vorig seizoen van dichtbij bij Paris Saint-Germain, tot hij deze zomer terugkeerde naar Juventus. Hij blijft de club echter volgen en is blijvend onder de indruk van het tweetal voorin.

"Ik had vorig seizoen het geluk te mogen spelen met twee toekomstig Ballon d'Or-winnaars", steekt hij van wal in gesprek met Eurosport. "Ik heb het over Neymar en Kylian Mbappé, twee uitzonderlijke talenten."

"Zij speelden een rol in mijn beslissing om naar te gaan. Kylian heeft de wereld aan zijn voeten. Als hij zegt 'ik moet de Ballon d'Or de komende tien jaar minimaal vijf keer winnen', dan doet hij dat. Het is volledig aan hem."

Mbappé heeft op twintigjarige leetijd al in handen wat veel van 's werelds beste spelers zoals Cristiano Ronaldo, Lionel Messi - en inderdaad - Neymar allen hopen te bemachtigen: een WK-titel.

Momenteel is de jonge Fransman herstellende van een blessure, terwijl ook ploegmaat Neymar sukkelde met pijntjes. De twee speelden dit seizoen slechts een keer samen.

Toen scoorde Mbappé de winnende als invaller en ook Neymar schoot de ploeg al drie keer naar de zege in de . Buffon denkt dat de 27-jarige Braziliaan nog tijd genoeg heeft om zijn naam te vereeuwigen.

"Hij heeft zoveel techniek, talent en klasse. Dat heb ik waarschijnlijk nooit eerder gezien. Ik sprak tegenover hem ook mijn verbazing uit dat hij de Ballon d'Or nog niet gewonnen heeft."

"Ik vind dat hij hem omdanks de aanwezigheid van Messi en Ronaldo al eens had moeten winnen. Hij moet dan ook niet wachten tot ze gestopt zijn, want hij is nu al sterk genoeg om het te winnen."

"Ik zei hem dat hij de prijs de komende vijf jaar drie keer moet winnen. Drie keer hij en twee keer Kylian. Ze hebben het vermogen om het voor elkaar te krijgen", besluit Buffon zijn lofzang.

PSG neemt het vrijdag op tegen Nice en naar verwachting zijn dan zowel Neymar als Mbappé weer fit genoeg om in de basis te starten voor de Parijse grootmacht.