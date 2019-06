Buffon neemt al na een jaar afscheid van PSG

Gianluigi Buffon vertrekt bij Paris Saint-Germain. Dat heeft de Franse club woensdagmiddag naar buiten gebracht.

meldt dat 'in goed overleg' is besloten om het aflopende contract van de 41-jarige doelman niet te verlengen. De Italiaanse legende verdedigde afgelopen jaargang 25 keer het doel van PSG, dat landskampioen werd en de Franse Super Cup veroverde.



"Paris Saint-Germain is vereerd dat het de beste doelman in de voetbalgeschiedenis heeft gehad", schrijft de club via de officiële kanalen. "Een WK-winnaar die sinds het begin van zijn carrière vele individuele prijzen heeft gepakt. De club wenst de onvergetelijke Gigi het beste in de persoonlijke projecten die nu voor hem liggen."



A gentleman on and off the pitch and an extraordinary teammate. We wish you the best for the future ❤️💙



Ciao e grazie per tutto, @gianluigibuffon 🙌 pic.twitter.com/exaPtHRdiW — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 5, 2019

Buffon spreekt zelf ook een dankwoord uit. "Het was een geweldige ervaring, waar ik iedereen binnen de club voor wil bedanken. Ik ben blij dat ik dit heb mogen beleven, het heeft me zonder twijfel doen groeien. Aan mijn avontuur buiten Italië komt vandaag een einde."Een jaar geleden kwam Buffon transfervrij over van , waar hij na liefst zeventien jaar afscheid nam. De routinier wilde met PSG graag de winnen, aangezien die trofee nog ontbreekt op zijn erelijst. De Parijse grootmacht werd echter in de achtste finales uitgeschakeld door . Waar hij zijn loopbaan nu voortzet, is nog niet bekend.