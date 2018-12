Buffon: "Ik zal nooit mijn idealen en dromen laten varen voor geld"

Gianluigi Buffon vertrok afgelopen zomer na zeventien jaar bij Juventus. De doelman geeft aan dat hij niet om het geld voor Paris Saint-Germain koos.

"Er is altijd wat jaloezie, dat is menselijk. Ik zal nooit mijn idealen en dromen laten varen voor geld. Als ik dat van plan was, had ik dat lang geleden al gedaan. Geld is belangrijk, want daardoor kan je beter leven. Ik ben alleen niet omkoopbaar. Ze dachten dat ik een gek was, een standbeeld. Mijn enthousiasme houdt me jong en als ik wil doorgaan, kan ik me niet als een opa gedragen. Soms ben ik stommer dan iemand van twintig en dan realiseren mensen zich niet dat ik al oud ben", vertelt Buffon aan de Corriere della Sera .



"Ik ben heel trots dat ik hier kan spelen, want het is een compliment dat ik van zo'n club een aanbieding heb ontvangen. Ik heb altijd alles gegeven en ik zie dit als beloning", gaat de 40-jarige sluitpost verder. Het is geen geheim dat hij ooit nog een keer de Champions League wil winnen. "Pas na mijn carrière kan ik je vertellen of het me gelukt is om de Champions League te winnen. Ik ben hier niet alleen gekomen om de Champions League te winnen. Het is de bedoeling dat ik hier iets toevoeg en de club vooruit kan helpen."



Buffon speelt voor het eerst buiten Italië en kijkt nu van een afstand naar zijn vaderland. "Ik heb een zwakke plek voor al onze fouten, we zijn schitterende mensen. Italianen zijn alleen ook inconsistent en impulsief. Als er een boot zinkt bij Lampedusa, willen we allemaal weeskinderen adopteren. Maar als de boot niet zinkt, klagen we over het feit dat er driehonderd immigranten ons land binnenkomen. Of ik de politiek in wil? Zeg nooit nooit. Je moet er in ieder geval onbaatzuchtig voor zijn en dat ben ik."