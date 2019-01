Buffon: "Ik kreeg een paniekaanval en was niet in staat om te spelen"

Gianluigi Buffon heeft een boekje opengedaan over de depressie waar hij mee kampte in de beginjaren van zijn carrière.

De doelman, die in het verleden al enkele keren uitweidde over die periode, blikt in gesprek met Vanity Fair terug op een paniekaanval die hij voorafgaand aan een competitiewedstrijd van Juventus kreeg. Dat moment heeft hem uiteindelijk geholpen om de depressie te overwinnen, zo vertelt Buffon.



De inmiddels 40-jarige Italiaan, die sinds dit seizoen uitkomt voor Paris Saint-Germain, zegt dat hij 25 was toen zijn depressie een hoogtepunt bereikte. Hij speelde toen enkele jaren voor Juventus, nadat de keeper was overgekomen van Parma. "Het leek wel alsof niemand gaf om mij, maar alleen om de voetballer die ik vertegenwoordigde. Iedereen was benieuwd naar Buffon; niemand vroeg zich af hoe het ging met Gigi ", aldus Buffon.



"Het was een heel moeilijke fase voor me. Ik was 25 jaar en kende veel successen, maar op een dag ging ik voor een Serie A-wedstrijd naar keeperstrainer Ivano Bordon en zei ik: 'Ivano, zorg dat Antonio Chimenti (tweede doelman, red.) zich gaat warmlopen. Ik kan het nu niet aan. Ik kreeg een paniekaanval en was niet in staat om de wedstrijd te spelen", vervolgt Buffon, die inmiddels inziet dat die ervaring heeft bijgedragen aan zijn mentale herstel.



"Als ik deze ervaring, en alle ruzies die erbij kwamen kijken, niet gehad zou hebben, dan was ik er misschien nooit goed uit gekomen. Ik begreep op dat moment dat het een kruispunt was: of ik zou opgeven, of ik zou de strijd aangaan met de onzekerheden die iedereen ervaart. Ik heb mijn tranen nooit voor ze verborgen; ik moet soms huilen en daar schaam ik me absoluut niet voor", concludeert de routinier.