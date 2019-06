Buffon hoogst verbaasd: "Ik snap het niet, want hij is wereldklasse"

Gianluigi Buffon is vol lof over Adrien Rabiot. De middenvelder domineert de laatste maanden opnieuw het nieuws in Frankrijk.

De middenvelder gaat namelijk met veel bombarie Paris Saint-Germain transfervrij verlaten. Buffon stelt dat Rabiot een geweldige speler is en begrijpt niet dat hij zo'n slecht imago heeft.



Rabiot zou volgens de Franse pers al maanden hebben aangestuurd op een breuk met en leefde ook al maanden in onmin met de clubleiding. Momenteel zou de speler onderhandelen met en over een eventueel dienstverband. Buffon vindt dat zijn oude ploeg Juventus een goede zet zou doen als men Rabiot weet in te lijven.



"Rabiot is ongelooflijk, hij is gewoon een geweldige speler", zegt de doelman, die net als zijn teamgenoot transfervrij de deur achter zich dicht trekt bij PSG, in een interview met Corriere dello Sport . "Hij is een fantastische mix: hij heeft de kracht van Paul Pogba, de heldhaftigheid van Arturo Vidal en de dynamiek van Claudio Marchisio."



"Het is een fantastische gozer en een fijne ploeggenoot. Ik snap niet waar die mediastorm vandaan komt, want de gast is van wereldklasse. Hij moet wel zijn timing qua loopacties richting het strafschopgebied verbeteren. Zo kan hij een speler worden die wel tien doelpunten per seizoen maakt", besluit Buffon zijn relaas over Rabiot.