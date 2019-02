Buffon: "Er is bij PSG tegen Manchester United geen favoriet"

Paris Saint-Germain gaat dinsdag op bezoek bij Manchester United en volgens Gianluigi Buffon zijn beide teams erg aan elkaar gewaagd.

Romelu Lukaku, spits bij Manchester United, zei onlangs nog dat PSG favoriet is, maar daar is Buffon het dus niet mee eens. "Nee, we zijn geen favoriet. Ik denk dat het fifty-fifty wordt", aldus de Italiaanse keeper van de Parijse ploeg. United wist tien van de laatste elf duels te winnen, terwijl PSG vorige week van Olympique Lyon verloor en zaterdag moeizaam van Bordeaux won.



Buffon beseft dat het dinsdag op Old Trafford beter moet. "We moeten ons verbeteren qua mentaliteit en onze houding. Het wordt een hele belangrijke wedstrijd en we zullen geweldig moeten spelen, met een steviger en sterkere instelling", aldus de routinier. PSG is in Ligue 1 nog altijd ruimschoots koploper. Het gat met Lille, dat bovendien een wedstrijd meer heeft gespeeld, is dertien punten.



De Franse kampioen won zaterdag met 1-0 van Bordeaux dankzij een rake strafschop van Edinson Cavani. De Uruguayaan kwam na rust echter niet meer terug en men vreest dat hij er dinsdag tegen Manchester United niet bij is. Cavani viel uit met een bovenbeenblessure. Neymar moet de kraker in de tweede ronde van de Champions League sowieso al missen wegens een voetblessure.



PSG plaatste zich voor de achtste finales door eerste te worden in een groep met Liverpool, Napoli en Rode Ster Belgrado. Manchester United kwalificeerde zich in groep H als nummer twee achter Juventus, en de Engelsen bleven Valencia en Young Boys voor.