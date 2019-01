Büttner wimpelt interesse af: "In gesprek over een nieuw contract"

Vitesse-trainer Leonid Slutsky zoekt nog naar een spits en hoeft niet te vrezen voor het vertrek van Alexander Büttner. Hij wil in Arnhem blijven.

De linksback staat in de belangstelling van Fortuna Düsseldorf, maar de verdediger heeft geen trek in een transfer. "Ik weet dat Fortuna Düsseldorf zich bij Vitesse heeft gemeld. De belangstelling is serieus, maar ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig", wordt Büttner geciteerd door De Telegraaf . "Ik richt me gewoon op de tweede seizoenshelft met Vitesse. Ik ben met de club in gesprek over een nieuw contract en ik hoop dat we daar uit komen. Het streelt me wel, dat clubs interesse tonen. Het laat zien dat je goed bezig bent."



Vitesse pakt vrijdag de draad in de Eredivisie weer op met een wedstrijd tegen Excelsior. Matus Bero ontbreekt vanwege een lichte schouderblessure. Verder moet Slutsky het voorlopig nog stellen zonder de geblesseerden Tim Matavz, Charly Musonda, Arnold Kruiswijk en Hilary Gong. De Russische trainer hoopt dat technisch directeur Marc van Hintum nog een succesje kan boeken op de transfermarkt.



"Een coach wil altijd meer en betere spelers", aldus Slutsky. "De realiteit van Vitesse is dat één versterking echt wenselijk is. We moeten er zeker een aanvaller bij krijgen. Maar de wintertijd is niet de beste tijd voor een transfer. Dan krijg je toch vaak spelers die elders niet spelen. We kijken naar de mogelijkheden voor een huurspeler in de grote competities. We krijgen niets van Chelsea. Die hebben nu geen spelers beschikbaar."



Vitesse liet deze maand Khalid Karami (NAC Breda) en Thomas Bruns (FC Groningen) op huurbasis gaan. Wat Slutsky betreft blijft de rest van de selectie intact. "Doordat we zo’n smalle groep hebben, kunnen we geen uitgaande transfer gebruiken", zegt hij. “Dus ook niet van Alexander Büttner. Wat mij betreft komt er een 'njet' voor uitgaande transfers. Tenzij er natuurlijk een droombod binnenloopt. Dit is wel Vitesse."