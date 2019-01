'Büttner kan op 'pikant moment' naar Bundesliga verkassen'

Fortuna Düsseldorf heeft belangstelling voor Alexander Büttner, zo schrijft de Gelderlander dinsdag.

Volgens het regionale dagblad wil de nummer veertien van de Bundesliga de 29-jarige linksback nog deze winter overnemen van Vitesse, al komt de belangstelling vanuit Duitsland op 'een pikant moment' voor club en speler.



Büttner en Vitesse praten immers al geruime tijd over een langere samenwerking in GelreDome. De linkerverdediger beschikt over een aflopend contract en gaf meerdere malen aan bij voorkeur in Arnhem te blijven. Büttner heeft een eerste contractvoorstel van Vitesse op zak, maar dat leidde nog niet tot een overeenkomst tussen de betrokken partijen.



Het zou niet eerste buitenlandse avontuur voor Büttner zijn. Hij verliet Vitesse jaren terug voor Manchester United en speelde daarna in de tenues van Dinamo Moskou en Anderlecht. In januari 2017 ondertekende de linkspoot een contract tot komende zomer, om een jaar later door gewichtsproblemen uit de selectie te worden gezet. Büttner knokte zich echter terug.



Fortuna Düsseldorf hoopt ook in de tweede seizoenshelft boven de rode streep te eindigen. De club werd afgelopen seizoen kampioen van de 2. Bundesliga en verzamelde achttien punten in de eerste seizoenshelft van deze voetbaljaargang. Daarmee staat het team van trainer Friedhelm Funkel vier punten boven de degradatiezone van de Duitse competitie.