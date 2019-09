Büttner en Janssen niet meer welkom in Arnhemse kroeg na agressie

Theo Janssen en Alexander Büttner hebben zich van hun slechtste kant laten zien in en rond een kroeg op de Korenmarkt in Arnhem.

De twee -coryfeeën mogen The Cavern niet meer in omdat zij zich volgens eigenaar Hannes Wittler agressief hebben uitgelaten tegenover beveiligers en daarbij dreigementen hebben geuit.

De incidenten hebben zich volgens de Gelderlander al langer geleden afgespeeld, maar het verbod is voor beiden nog altijd van kracht. "Uitgaan moet een leuke aangelegenheid zijn voor iedereen, het personeel moet zich ook veilig voelen tijdens het werk en andere gasten moeten geen last hebben van bepaalde individuen."

"Dat geldt voor gewone bezoekers en voor voetballers. Doe je dat niet, word je eruit gezet. Doe je het vaker? Dan hoef ik je niet meer in mijn kroeg te zien", reageert Wittler tegenover de regionale krant.

Büttner werd in drie jaar tijd drie keer The Cavern uitgezet vanwege agressief gedrag tegenover beveiligers, twee keer als speler van Vitesse. Eenmaal is de politie ingelicht, zo laat Wittler weten.

"Ik heb uiteindelijk de hulp van Vitesse ingeschakeld. De club heeft er voor gezorgd dat Büttner niet meer langskwam. Dat contact en de afhandeling van de zaak heb ik als heel prettig ervaren", aldus de eigenaar, die aangeeft dat de zaak met Janssen anders ligt.

Lees beneden verder

"Hij is hier nooit binnen geweest, maar heeft zich buiten misdragen tegenover een beveiliger", stelt de kroegbaas. Om die reden is Janssen niet meer welkom in The Cavern.

De clubloze Büttner zegt van niets te weten. "Ik kan me niet herinneren dat ik het café ben uitgezet. Of dat zich zo'n situatie voor zou hebben gedaan", reageert de linksback. "Het is sowieso lang geleden dat ik ben uitgegaan in Arnhem. Ik hou me liever afzijdig als het gaat om dit soort opstootjes, ik leef voor het voetbal."

"Dat ik hiervan beschuldigd word, komt voor mij uit de lucht vallen." Een woordvoerder van Vitesse, waar Janssen trainer is van Onder-19, laat weten geen commentaar te kunnen geven op het gedrag van de oud-speler en spreekt van een privé-kwestie.