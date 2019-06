Brute roofoverval in huis Morata tijdens interland Spanje

Álvaro Morata en zijn familie zijn vrijdag het slachtoffer geworden van een roofoverval, zo melden Spaanse media zaterdagavond.

Terwijl de aanvaller van met het nationale elftal tegen de Faeröer eilanden speelde in het kader van de EK-kwalificatie, werd zijn huis in de Madrileense wijk Mirasierra overvallen.



Volgens de berichtgeving waren 'meerdere familieleden' van Morata aanwezig toen de roofoverval plaatsvond. Enkele overvallers betraden het luxueuze onderkomen en bedreigden de aanwezigen met geweren en pistolen. De buit van de overvallers is niet bekend, maar het zou gaan om objecten van 'grote economische en sentimentele waarde'.



Morata's vrouw Alice Campello, een Italiaans model, was aanwezig, evenals de tweeling Alessandro en Leonardo. Niemand raakte gewond. De overvallers slaagden erin om te ontsnappen, ondanks de inspanningen van de privébewaking van het complex. De Guardia Civil onderzoekt momenteel de overval.