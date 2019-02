Bruno Varela: "Ik kan de penaltynemer wel uitdagen, maar dat doe ik niet"

Ajax verraste in het slot van de winterse transfermarkt met de komst van Bruno Varela.

De doelman wordt tot het eind van het seizoen gehuurd van Benfica, met een optie tot koop. In gesprek met AT5 stelt de Portugees zich voor als een'rustige' doelman en spreekt Varela zijn blijdschap uit over zijn transfer naar Amsterdam.

In Lissabon werd de doelman door Odisseas Vlachodimos én Mile Svilar gepasseerd in de pikorde. Een transfer lag daarom voor de hand, maar Varela kwam vanwege een peesontsteking in de schouder niet door de medische keuring bij Kasimpasa. Daardoor ontstond voor Ajax een opening. "Toen ik hoorde dat Ajax een optie was, werd ik daar echt heel blij van. Ik speelde al bij een grote club en kreeg de kans om naar een even grote club te gaan. Daar was ik heel blij mee", vertelt Varela.



De komst van de huurling valt niet los te zien van de kritiek op Kostas Lamprou bij Ajax. De Griek was de tweede keus achter André Onana, maar zal nu met Varela moeten strijden om die positie te behouden. De nieuwkomer heeft niet veel meegekregen van de kritiek op Lamprou, zo geeft hij aan. "Ik was vooral bezig met de club zelf en alle dingen die ik nog niet wist. En ja, ik ken Lamprou niet heel goed. Maar ik heb me niet in het commentaar verdiept."



Als Varela wordt gevraagd wat voor type speler hij is, vertelt hij dat hij zo'n vraag liever door zijn trainers laat beantwoorden. "Maar ik kan zeggen dat ik een rustige keeper ben, zo zit ik in elkaar. Als ik rustig ben, maak ik ook betere beslissingen en denk ik beter over dingen na. Ik ben snel, behendig en moedig als het nodig is. Als de bal komt, ga ik ervoor", voegt hij eraan toe. En hoewel Varela zichzelf als een rustige keeper ziet, gaat er veel om in zijn hoofd op het moment dat hij bijvoorbeeld met de taak belast is om een penalty te stoppen.



"Ik ben niet iemand die de penaltynemer uitdaagt. Ik kan wel naar hem toegaan en zeggen: 'Hé, ik heb filmpjes van je gezien, dus pas maar op in welke hoek je schiet', maar ik focus me liever op mezelf", aldus Varela. "Ik bedenk wel in welke hoek hij kan gaan schieten. We krijgen altijd oude beelden van de trainers. Op dat moment denk ik liever: de nummer tien heeft drie keer links en drie keer rechts geschoten. In welke fase van de wedstrijd zitten we? Zitten we richting het einde? Waar zou hij dan schieten? Dan moet ik kiezen. Daar besteed ik die korte tijd liever aan."