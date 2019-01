Bruma verklapt optie in Schalke-contract: "Een heel mooie kans"

Jeffrey Bruma vervolgt zijn loopbaan bij Schalke 04, waar hij tot het einde van het seizoen op huurbasis mag spelen als opvolger van Naldo.

Hoewel zijn tijdelijke overstap van VfL Wolfsburg naar de club uit Gelsenkirchen nog niet officieel is afgerond, loopt de 27-jarige verdediger in gesprek met De Telegraaf alvast vooruit op zijn aanstaande transfer. Bij Schalke hoopt de mandekker weer aan spelen toe te komen, want dit seizoen kwam hij nog geen minuut in actie. "Ik ben heel blij, maar ook een beetje moe. Het is een lange dag geweest. Ik ben om acht uur ’s ochtends vertrokken vanuit Wolfsburg richting Schalke 04 en voor we terug zijn is het middernacht. Het was een lange dag, maar ik ben heel tevreden over de afloop", aldus Bruma tegenover de krant.



Mede door blessureleed kwam Bruma bij Wolfsburg op een zijspoor terecht. Een knieblessure gooide roet in het eten. "Die knieblessure is een rode draad door mijn periode bij Wolfsburg. Ik ben ervan overtuigd dat het allemaal heel anders zou zijn afgelopen als ik die blessure niet had gehad", klinkt het. "Maar het heeft voor mij geen zin om daar te veel bij stil te staan. Dit soort tegenslagen horen ook bij het leven van een voetballer en je moet er maar het beste van zien te maken. Die periode ligt nu achter mij en ik kijk liever vooruit."



De blessure heeft Bruma achter zich gelaten. Hij zegt al lange tijd fit te zijn, ook al heeft hij dit seizoen nog geen wedstrijd gespeeld. Wedstrijden hoopt hij weer bij Schalke te kunnen spelen. Een aanbieding van FC Augsburg sloeg hij af. "Schalke is een goede, grote club met veel potentie en ook doorgroeimogelijkheden voor mij. Het is een heel mooie kans voor mij om het weer op te pakken. In eerste instantie tot de zomer. En dan kijken we hoe we er dan voor staan. Er zit een optie in het contract voor een langere periode. Als het goed bevalt, kan het zo zijn dat we langer doorgaan met elkaar."



Na het vertrek van Naldo naar AS Monaco kwam er een plekje vrij in de achterhoede bij Schalke, dat het volgende maand in de Champions League opneemt tegen Manchester City. "Dat ze Champions League spelen, heeft mijn keuze niet bepaald. Al is dat wel een mooie bijkomstigheid. De Champions League is een heel mooi podium, maar dat kunnen ook maar twee wedstrijden zijn. Het belangrijkste is voor mij dat ik weer wedstrijden ga spelen op een goed niveau en die kans biedt Schalke mij. Daar ben ik heel blij mee."