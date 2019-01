Bruma mag hopen op CL-voetbal na bevestiging transfer

Jeffrey Bruma vervolgt zijn loopbaan bij Schalke 04.

De verdediger wordt door VfL Wolfsburg voor de rest van het seizoen verhuurd aan de competitiegenoot, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. In de huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen. Bruma hoopt zijn loopbaan in Gelsenkirchen uit het slop te halen; bij Wolfsburg was hij op een zijspoor beland.

Bruma kwam dit seizoen onder Bruno Labbadia nog niet in actie voor Wolfsburg. Hij stond middenin de eerste seizoenshelft twee maanden aan de kant met blessureleed, maar ook als hij fit was zat Bruma doorgaans op de tribune. De 25-voudig international van Oranje gaf begin december in gesprek met het Eindhovens Dagblad al aan weg te willen uit de Volkswagen Arena. "Ik voel me na een blessure alweer geruime tijd fit, maar de trainer maakt een andere keuze voor de basis", legde hij uit.





Vlak voor het sluiten van de winterse transfermarkt kwam de belangstelling op gang.maakte melding van interesse van Schalke en FC Augsburg en dat werd bevestigd door directeur Jörg Schmadtke van Wolfsburg. Uiteindelijk hebbendus aan het langste eind getrokken. Schalke zat dun in de verdedigers, doordat men Naldo onlangs zag vertrekken naar AS Monaco en Benjamin Stambouli verloor aan een blessure.Schalke staat momenteel met 22 punten uit 19 duels op een twaalfde plaats in de Bundesliga. Wel overwinterde de club in de Champions League; op 20 februari en 12 maart strijden de Duitsers met Manchester City om een plek in de kwartfinale. Bruma heeft op dit moment nog een contract tot medio 2021 bij Wolfsburg, dat de mandekker in de zomer van 2016 voor circa 11,5 miljoen euro oppikte bij PSV.