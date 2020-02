Bruma debuteert met zege én eigen goal; Schreuder en Klaassen treuren

Jeffrey Bruma heeft zaterdag zijn debuut voor FSV Mainz 05 gemaakt.

De laagvlieger boekte een belangrijke zege bij concurrent , ondanks een eigen doelpunt van de Nederlander. Het TSG van Alfred Schreuder leed tegelijkertijd een minimale nederlaag bij , terwijl ook Davy Klaassen enWout Weghorst niet als winnaars van het veld stapten. kwam tegen SC Paderborn voor het derde competitieduel op rij niet tot winst en staat voorlopig vijfde op de ranglijst.

Hertha BSC - Mainz 05 1-3

Jeffrey Bruma maakte zijn debuut voor Mainz en speelde samen met Jeremiah St. Juste achterin; Jean-Paul Boëtius zat negentig minuten op de bank. Het ging Mainz aanvankelijk voor de wind in Berlijn, want door twee doelpunten van Robin Quaison leidde men na 82 minuten voetballen met 0-2.

In de absolute slotfase werd het door toedoen van Bruma echter toch nog even spannend: de Nederlander was met een eigen doelpunt ongelukkig verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer. Hertha leek daarmee terug in de wedstrijd, maar nadat Marius Wolf met tweemaal geel van het veld was gestuurd moest de thuisploeg, waar Karim Rekik en Javairô Dilrosun de gehele wedstrijd op de bank zaten, alsnog capituleren. Quaison completeerde diep in blessuretijd zijn hattrick vanaf een strafschopstip.

SC Freiburg - TSG Hoffenheim 1-0

Het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder won vorige week op eigen veld met 2-1 van , maar midweeks volgde in de achtste finales van de een nederlaag tegen (4-3). Op bezoek bij directe concurrent Freiburg beleefde men een frustrerende middag. Hoffenheim kwam maar niet in zijn spel en ging uiteindelijk met 1-0 onderuit door een doelpunt van Luca Waldschmidt. De spits maakte op slag van rust vanaf de strafschopstip het enige doelpunt van de wedstrijd. Hoffenheim heeft nu nog maar één punt meer dan Freiburg.

- 1. FC Union Berlin 0-2

De eerste helft was er niet een voor de fijnproevers: het was voortdurend een gevecht om de bal, wellicht wel typerend voor de tegenvallende periode waarin beide teams zich bevinden. Het meeste balbezit was zonder meer voor Werder, met Davy Klaassen in de basis, maar echt gevaarlijk werd het team van Florian Kohfeldt niet.

De 0-1 na 52 minuten spelen was dan ook een hard gelag voor Werder. Na een goede counter via Christopher Lenz werkte Marius Bülter de bal achter doelman Jiri Pavlenka. Twintig minuten later sloegen de bezoekers weer toe: Sebastian Andersson stuitte op Pavlenka, waarna Bülter uit een zeer moeilijke hoek voor de 0-2 zorgde. Sheraldo Becker bleef negentig minuten op de bank.

Schalke 04 - SC Paderborn 07 1-1

De wedstrijd in de Veltins-Arena kwam pas tot leven in de tweede helft. Ahmed Kutucu bracht Schalke na 63 minuten voetballen op voorsprong, door zichzelf in de zestien knap vrij te spelen en uiteindelijk te scoren met een laag schot. De thuisploeg miste daarna enkele goede kansen en kreeg in de slotfase uiteindelijk het deksel op de neus: Klaus Gjasula bezorgde Paderborn negen minuten voor tijd zeer verrassend een punt door uit een hoekschop hard raak te koppen.

- 1-1

Na het klinken van het rustsignaal lieten de supporters hun ongenoegen blijken. Het bezoek toonde in de eerste 45 minuten het meeste initiatief en dat resulteerde al snel in de 0-1. Na dertien minuten spelen rondde Matthias Zimmermann een heerlijke aanval af door Koen Casteels te passeren. Wolfsburg kwam in het restant van de eerste helft beter in het duel, maar echt grote kansen bleven uit.

In de tweede helft kwam Wout Weghorst binnen de lijnen, al werden de plannen van Oliver Glasner al vroeg verstoord. Marin Pongracic kreeg na twee minuten spelen een rode kaart voor een elleboogstoot. Twee minuten later tekende Renato Steffen desondanks voor de gelijkmaker en dat was ook de eindstand.