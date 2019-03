Bruins verlengt bij Excelsior en laat clausule in contract opnemen

Luigi Bruins heeft zijn contract bij Excelsior met twee jaar verlengd. De aflopende verbintenis van de middenvelder is verlengd tot medio 2021.

In het nieuwe contract heeft de 31-jarige Bruins een clausule laten opnemen. Mocht Excelsior dit seizoen of volgend jaar degraderen, dan kan hij transfervrij vertrekken.



De geboren Rotterdammer en Excelsior kwamen snel tot een akkoord, zo laat hij weten aan RTV Rijnmond . ''De intentie om eruit te komen is er altijd geweest. Eigenlijk vanaf minuut één is het van beide kanten zo geweest en nu is het zover'', aldus Bruins, die onlangs tegen FC Emmen zijn tweehonderdste wedstrijd voor Excelsior speelde. De aanvallende middenvelder geeft aan dat hij met zijn nieuwe contract niet per se voor zekerheid heeft gekozen. “Zekerheid heb je hier ook niet, want we moeten dit seizoen ook nog maar kijken of we het gaan halen. Maar dat vertrouwen heb ik wel, want anders had ik niet getekend.''



"Twee jaar langer bij deze mooie club", aldus Bruins op de clubwebsite. "Wat de doorslag gaf is dat het lekker dichtbij huis is, de club waar ik opgegroeid ben en de club waar we de komende jaren nog mooie dingen willen gaan neerzetten. Mijn doel voor de komende twee seizoenen is voor mij persoonlijk om zoveel mogelijk te spelen. Met de club willen we ons nu zo snel mogelijk veilig spelen om dan in de komende twee jaar de volgende stap te zetten."Net als ploeggenoot Ryan Koolwijk heeft Bruins de clausule in zijn contract laten opnemen waardoor hij gratis kan vertrekken bij degradatie. "Voor zowel Excelsior als voor mij is dat de beste oplossing. Ik denk dat ik een speler ben voor de eredivisie en als de club financieel een stapje achteruit moet doen, is dat ook lastig. Dus van beide kanten is die clausule erin gekomen."Bruins is een kind van de club. Hij genoot zijn opleiding bij de Kralingers en kwam via Feyenoord bij Red Bull Salzburg terecht. Nadat hij zonder club kwam te zitten, werd hij in maart 2012 door Excelsior opgepikt. Niet lang daarna vertrok hij en tekende hij bij OGC Nice. In september 2014 keerde hij opnieuw terug bij de huidige nummer veertien van de Eredivisie.