Bruijn matchwinner in oefenwedstrijd tussen Heerenveen en Ajax

Sc Heerenveen heeft in een oefenwedstrijd weten te winnen van Ajax.

De Friezen waren in het Abe Lenstra Stadion met 1-0 te sterk voor de bezoekers uit Amsterdam, door een doelpunt van Jordy Bruijn na een kwartier spelen. Voor wacht na de interlandperiode een thuiswedstrijd tegen , terwijl dan op bezoek gaat bij .

Ajax trad in Heerenveen aan met onder meer Edson Álvarez, Hassane Bandé, Carel Eiting, Klaas-Jan Huntelaar, Siem de Jong en Zakaria Labyad in de basiself. Bij de thuisploeg stonden onder meer Daniel Hoegh, Lucas Woudenberg, Chidera Ejuke, Alen Halilovic, Jordy Bruijn, Ricardo van Rhijn en Rodney Kongolo aan de aftrap. In het eerste kwartier waren de kansen schaars en de eerste mogelijkheid leverde direct een doelpunt op. Bruijn werd de diepte ingestuurd en kapte Álvarez uit, waarna hij Ajax-doelman Bruno Varela verschalkte: 1-0.

Kort daarna leek Huntelaar de stand gelijk te trekken, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Desondanks bleef Heerenveen in het eerste halfuur de gevaarlijkste ploeg, wat resulteerde in een schot van Bruijn op de lat. Gaandeweg de eerste 45 minuten kwam Ajax beter in de wedstrijd, waardoor Nordin Musampa en De Jong mogelijkheden kregen om de stand gelijk te trekken. Ook na rust was de eerste mogelijkheid voor de Amsterdammers, via Eiting en in de rebound Huntelaar.

Doordat Heerenveen met Bruijn, Ejuke en de ingevallen Rein Smit nalieten om de marge te verdubbelen, kregen de bezoekers de kans om in het laatste kwartier de druk op te voeren. Na een gevaarlijk schot van Eiting leek Labyad tot scoren te komen, maar andermaal werd er een treffer geannuleerd.

Ondanks kansen voor Labyad en Joshua Pynadath kwam Ajax in de slotfase niet meer tot scoren, waardoor het oefenduel in een minimale 1-0 overwinning voor Heerenveen eindigde.