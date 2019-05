Bruggink over 'legendarische' wedstrijd: "We zeiden: 'Geef ons de bal'"

Arnold Bruggink speelde tussen 1997 en 2003 voor PSV en werd in totaal driemaal landskampioen van Nederland met de Eindhovense club.

De oud-middenvelder bewaart vooral bijzondere herinneringen aan de landstitel die in het seizoen 2002/03 werd binnengesleept, na nota bene een salonremise in de uitwedstrijd tegen .

wist dat het in de laatste speelronde van het seizoen tegen Groningen genoeg had aan een punt om concurrent voor te blijven in de titelrace, terwijl Groningen met een remise behouden zou blijven voor de . Jan Joost van Gangelen vraagt Bruggink zondag bij FOX Sports naar die 'legendarische' wedstrijd in het hoge noorden. "Het was allereerst de laatste wedstrijd van Arjen Robben in het shirt van Groningen. Groningen kon degraderen, terwijl wij aan een punt genoeg hadden om kampioen te worden. Het is best gek zo'n wedstrijd: je bespreekt er niets over, maar het ontstaat vanzelf", legt Bruggink uit.



"Ik kan me nog heel goed herinneren dat Mateja Kezman binnen tien minuten een hele grote kans kreeg, die hij miste. Toen kwam één van de spelers van Groningen naar Van Bommel en die zei: 'Jongens, jullie moeten hiermee stoppen'. En toen zeiden wij: 'Geef ons de bal dan'. Dat wilden zij niet, dus wij zeiden: 'Oké, dan gaan wij door, want wij zijn beter dan jullie'", vervolgt de analist.



Bruggink legt uit dat er een impasse ontstond op het veld, maar daar namen niet alle spelers van PSV genoegen mee. "Bij ons speelde Dennis Rommendahl en die kwam na een actie in de tweede helft één op één te staan met de keeper. Hij schoot de bal via de lat over. Wij waren echt boos en zeiden: 'Als hij die kans gemaakt had, dan hadden we wel echt een probleem gehad'." Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel en kregen beide teams waar zij op hoopten.