Broer van Pogba legt uit: "Mourinho was het probleem"

Manchester United is onder Ole Gunnar Solskjaer volledig opgebloeid en vooral de metamorfose van Paul Pogba is opmerkelijk te noemen.

Na de slechtste seizoensstart in 28 jaar moest José Mourinho begin december het veld ruimen bij Manchester United. De Portugees kon tevens niet door één deur met verschillende sterspelers, onder wie Paul Pogba. Mathias Pogba, de oudere broer van de Franse middenvelder, vertelt tegenover RMC Sport dat het ego van Mourinho in de weg zat bij Manchester United.

"Mourinho was het probleem bij Manchester United. Hij wil altijd in het middelpunt van de aandacht staan", zegt de 28-jarige Pogba, die tegenwoordig voor het Franse Tours FC speelde. De spits speelde in seizoen 2016/17 een jaar voor Sparta Rotterdam en droeg verder het shirt van onder meer Partick Thistle, Crawley Town, Pescara, Crewe Alexandra en Wrexham. "Het probleem van Manchester United was dat Mourinho aan de zijlijn stond."



"In de kleedkamer, buiten de kleedkamer, overal... Ik ken mijn broer en als je tegen hem zegt: Kom op, ga spelen , dat doet hij dat. Wat we van Mourinho zien, is dat hij altijd als maestro neergezet wil worden", vervolgt de vijfvoudig international van Guinee. Sinds het vertrek van Mourinho gaat het uitstekend met Manchester United. The Red Devils wisten tot nu toe alle vijf de wedstrijden onder leiding van interim-manager Ole Gunnar Solskjaer te winnen.



"Bij Paul is het zo: als jij hem respecteert, respecteert hij jou. Als je hem vertrouwt, betaalt hij dat terug met zijn prestaties", besluit Pogba, wiens tweelingbroer Florentin momenteel zonder club zit. De jongste telg van de gebroeders Pogba presteert uitstekend sinds het vertrek van Mourinho. In de laatste vier competitiewedstrijden was de middenvelder goed voor vier doelpunten en drie assists.