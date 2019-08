Broer van Magallán duikt eveneens op in Nederland: "Hij maakt goede indruk"

Lisandro Magallán speelt sinds januari voor Ajax en zijn broer zal de komende tijd ook op de Nederlandse velden actief zijn.

Santiago Magallán traint de komende tijd namelijk mee bij het in de uitkomende , al lijkt een permanente samenwerking niet tot de mogelijkheden te behoren.

Trainer en technisch directeur Andries Jonker legt in gesprek met NH uit dat de tijdelijke komst van Magallán meer gezien moet worden als een vriendendienst tegenover zijn zaakwaarnemer Sören Lerby.

"Lerby vroeg mij of ik hem een dienst wilde bewijzen en of hij met ons mee mocht trainen. Gezien mijn verstandhouding met Sören dan is dat goed. Hij maakt een goede indruk", legt Jonker uit.

Lees beneden verder

De trainer voegt echter toe dat de kans klein is dat Santiago Magallán dit seizoen officiële wedstrijden zal gaan spelen voor de club uit Velsen-Zuid.

Dat geldt niet voor Glynor Plet, die onlangs werd ingelijfd. De spits is echter nog niet speelgerechtigd en zal daarom waarschijnlijk vrijdag niet spelen tegen : "Glynor loopt hier al vijf weken rond. Hij is een belangrijke speler en wij willen hem kunnen opstellen."

"Dat wordt verhinderd om voor niemand duidelijke reden. Ik stoor mij daaraan", reageert Jonker gefrustreerd. Alanyaspor, de vorige werkgever van Plet, lijkt vooralsnog de reden van de vertraging.