Broer Kean ontkent geruchten over overstap naar Ajax

Moise Kean werd afgelopen week in Amsterdam gesignaleerd en dat deed de geruchtenmolen over een mogelijke overstap naar Ajax op volle toeren draaien.

In gesprek met de Corierre di Torino ontkent Giovanni Kean, de broer van de 18-jarige aanvaller van Juventus, dat een vertrek bij de huidige koploper van de Serie A aan de orde is.



"Ajax? Mijn broertje heeft in Nederland de nodige vrienden. Zo heeft hij bijvoorbeeld contact met Justin Kluivert en Matthijs de Ligt, die hij kent van de internationale wedstrijden die ze in de jeugd tegen elkaar speelden. Het streelt Moise dat verschillende teams hem op de voet volgen. Maar als een club als Juventus zegt dat je niet mag vertrekken, kan je niet anders dan trots zijn", vertelt de broer van Kean.



In de Italiaanse media dook afgelopen dagen het bericht op dat Kean mogelijk betrokken zou kunnen worden in een transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus. Dat de spits ook nog eens in Amsterdam was, vergrootte de speculatie rond zijn persoon. Overigens werd Kean eerder ook al eens in verband gebracht met een tijdelijke vertrek naar PEC Zwolle of PSV. De laatste tijd wordt de jonge aanvaller vooral gelinkt aan Ajax, Chievo Verona en Olympique Lyon.



Juventus is echter niet van plan om mee te werken aan een vertrek, zo vertelt Giovanni Kean. Hij bevestigt dat zijn broertje en la Vecchia Signora reeds hebben gesproken over een nieuw contract. "Dat is een bewijs van vertrouwen. Als ze geen toekomst in hem hadden gezien, hadden ze hem al lang laten gaan. Ik heb hem altijd gezegd dat hij nooit naar alle geluiden van buitenaf moet luisteren", besluit Kean. De jonge aanvaller heeft nog een contract tot medio 2020 in Turijn en werd vorig seizoen verhuurd aan Hellas Verona.