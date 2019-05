Broer legt bom onder verblijf 'ongelukkige' Paulo Dybala bij Juventus

Paulo Dybala staat voor een vertrek bij Juventus, stelt zijn broer annex zaakwaarnemer Gustavo.

De aanvaller beschikt bij over een contract tot medio 2022, maar dat wil niet zeggen dat zijn verbintenis met de Italiaanse kampioen ook daadwerkelijk wordt uitgediend. Broer Gustavo stelt dat Dybala, die dit seizoen regelmatig op de bank moet toekijken, een nieuw avontuur wil aangaan.



"De kans is zeker aanwezig dat Paulo Juventus verlaat, laat daar geen misverstand over bestaan", trapt hij af in gesprek met het Argentijnse radioprogramma Futbolemico. "Paulo is toe aan een nieuwe uitdaging. Ik kan niet zeggen wat zijn volgende club wordt, maar een transfer lijkt steeds dichterbij te komen. Hij is simpelweg niet gelukkig met de huidige situatie bij Juventus."



De aanvaller uit Argentinië is volgens zijn broer niet de enige speler die overweegt Juventus de rug toe te keren. De zakelijk adviseur van Dybala weigert echter om namen openbaar te maken. "De problemen waar Paulo tegenaan loopt, staan niet op zichzelf. Er zijn meer spelers die met de ziel onder hun arm rondlopen. Ik houd daarom ernstig rekening met een exodus deze zomer."



Gustavo ontkent met klem dat er sprake is van een verstoorde werkrelatie met Cristiano Ronaldo. "Cristiano is een geweldig persoon en hij (Dybala, red.) heeft dan ook nooit ruzie met hem gehad. De onderlinge band is uitstekend. Er zijn geen problemen buiten het veld, wel op het veld." De twijfels over een langer verblijf in Turijn hebben te maken met de tactische keuzes van trainer Massimiliano Allegri. "Want ze spelen allebei het liefst op dezelfde positie", zo besluit de belangenbehartiger van Dybala.