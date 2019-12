Broer Aubameyang kritisch: "Dit is hetzelfde als Ljungberg aanstellen"

Arsenal nam onlangs afscheid van Unai Emery en de Londenaren hebben nog geen definitieve vervanger aangesteld van de Spaanse oefenmeester.

Freddie Ljungberg neemt als interim-manager voorlopig de honneurs waar, maar de Zweed wist slechts een van zijn vier wedstrijden als verantwoordelijke bij the Gunners te winnen.

Oud-speler Mikel Arteta lijkt op dit moment de voornaamste kandidaat om aan de slag te gaan in het Emirates Stadium. De voormalige middenvelder werkte de afgelopen jaren als rechterhand van Josep Guardiola bij en deed zodoende de nodige ervaring op.

Volgens berichten uit Engeland eerder op de woensdag heeft Arteta inmiddels een akkoord bereikt over een contract van drieënhalf jaar bij , tegen een jaarsalaris van circa zes miljoen euro.

Willy Aubameyang, de broer van Arsenal-sterspeler Pierre-Emerick Aubayemang, is echter sceptisch over de naderende aanstelling van Arteta. "Ljungberg en Arteta zijn hetzelfde, ze hebben allebei geen ervaring", laat hij via Instagram weten.

Arteta is sinds 2016 werkzaam bij the Citizens, maar stond nog niet eerder op eigen benen als trainer. Yaya Touré werkte op zijn beurt in het Etihad Stadium samen met de Spanjaard en hij vraagt zich eveneens af of de aanstelling van Arteta een succes wordt.

"Het zal moeilijk voor hem worden. Waarom? Omdat Arsenal het zwaar heeft en ik denk dat als de directeuren naar hem luisteren en met hem meedenken, het uiteindelijk wellicht goed uit zal pakken."

"Iedereen die binnenkomt bij een club waar het tegenzit, heeft de steun van het bestuur nodig. City heeft natuurlijk ook veel meer geld te besteden dan Arsenal, waardoor ik denk dat het behoorlijk gecompliceerd zal worden."

Lees beneden verder

Als Arteta echter goed opgevangen wordt, is Touré ervan overtuigd dat de samenwerking op lange termijn succesvol zal verlopen: "Hij is enorm slim en heeft veel ervaring opgedaan. Ik denk dat het goed, goed, goed zal verlopen voor Arsenal, omdat zij een frisse manager met nieuwe ideeën nodig hebben."

"We hebben Arsenal zo lang verbonden aan Arsène Wenger omdat hij het daar zo goed heeft gedaan. Het deed me pijn toen de fans begonnen te zeggen dat Wenger weg moest kijk wat er nu gebeurt? Arsenal heeft een nieuwe visie nodig en ik denk dat Arteta dat kan brengen."

Leestip: Waarom Arteta perfect zou zijn voor Arsenal