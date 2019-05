Brobbey: "Ik heb al veel aanbiedingen gekregen, vooral uit Engeland"

Brian Brobbey kroonde zich zondag met Oranje Onder-17 tot Europees kampioen, door Italië in de finale met 4-2 te verslaan.

De zeventienjarige spits staat bij al jaren te boek als groot talent en dat is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. In gesprek met RTL Nieuws geeft Brobbey te kennen dat hij die bewust naast zich heeft neergelegd, om op termijn door te breken bij Ajax.

"Een spits uit eigen jeugd is altijd mooi toch? En het is ook wel weer tijd", stelt Brobbey, die een jaar geleden zijn handtekening zette onder een driejarig contract bij Ajax. De spits ligt nog tot medio 2021 vast in Amsterdam, waar hij dit seizoen in Jong Ajax en de Onder-19 speelde. "Mijn doelstelling voor komend seizoen is debuteren in het eerste, dat is de lat die ik leg voor mezelf. Ik wil ook vast uitkomen voor Jong Ajax, want dat is het niveau waarvan ik beter word."



"Ik heb al veel aanbiedingen gekregen, vooral uit Engeland. Mijn omgeving wil dat ik hier blijf en mezelf rustig ontwikkel, dat voelt voor mij ook als de beste optie. De vergelijking met Romelu Lukaku hoor ik vaak als het gaat over die competitie, maar daar heb ik niks mee. Ik ben Brian Brobbey, ik doe mijn eigen ding", vervolgt de jonge spits. Ajax pikte Brobbey bijna negen jaar geleden op bij amateurclub AFC.



"Ik word vaak bestempeld als doelpuntenmachine, maar ik speel ook graag als buitenspeler of aanvallende middenvelder. Mijn rol bij het nationale team is hetzelfde als bij Ajax, omdat ik veel van mijn teamgenoten hier heb. We gingen ook helemaal los toen Ajax kampioen werd, dat was een geweldig moment", stelt Brobbey. Hij speelt dit seizoen met de Onder-19 van Ajax nog tegen , en .