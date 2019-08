Briljante Dani Alves toont bij São Paulo wat de Europese elite nu moet missen

De voormalig ster van Barcelona en Juventus toont in zijn vaderland dat hij nog altijd van wereldklasse is met de winnende treffer bij zijn debuut.

Als speler van topclub São Paulo begon Dani Alves zondag aan zijn nieuwe avontuur bij Estadio Morumbi. Hij werd als superster aangetrokken, terwijl de club nog een grote slag sloeg met de komst van Juanfran van .

Opvallend genoeg zijn beide spelers rechtsback en tegen Ceara werd meteen duidelijk hoe de trainer dit probleem had opgelost. Juanfran was inderdaad rechtsachter en Dani Alves speelt met nummer 10.

Nadat hij al een grote rol speelde in de winst van Brazilië tijdens de Copa América, mag hij zich nu onderscheiden bij de club die hij al jaren in zijn hoofd had als mogelijke werkgever.

Hij sloeg meerdere Europese topclubs af om naar São Paulo te kunnen en de liefde is wederzijds. Meer dan 40.000 fans woonden zijn presentatie bij en het Morumbi stadion was afgeladen vol om de Braziliaan 17 jaar na zijn vertrek bij Bahia terug te verwelkomen in eigen land.

Echter is hij na extreem succesvolle jaren bij , , en Paris Saint-Germain plots dus geen rechtsback meer. Hij is aangetrokken als aanvallende middenvelder, waar hij in de voetstappen treedt van Rai, Káká en andere legendes van São Paulo.

Dani Alves is de spelverdeler, de nummer 10 en op zijn 36e vult hij dat uitstekend in. In de eerste helft speelde hij relatief ver naar achteren, maar met een of twee bewegingen stelde hij continu ploeggenoten in staat om onder de druk van Ceara's agressieve pressing uit te spelen.

Eenvoudig werd het hem bepaald niet gemaakt. Nadat hij doelman Diogo Silva in de eerste minuut al testte met een afstandsschot, werd Alves kort gedekt door meerdere tegenstanders, wat het hem lastig maakte om het spel te verdelen op het overvolle middenveld.

Meer dan eens maakte hij zich schuldig aan balverlies in de eerste helft die weinig opwindend was. Toch slaagde hij er eenmaal in om aan de aandacht te ontsnappen en die ene keer was precies genoeg voor de veteraan.

Net toen Ceara voorwaarts trok om een openingsgoal te realiseren, was het Alves die aan de andere kant toesloeg. Zijn goal was grotendeels te danken aan Juanfran, die aan de rechterkant opstoomde en gevaarlijk voorgaf. Ceara werkte de bal niet goed weg en Alves sprong ertussen na een korte pass van Raniel, die de boeken ingaat als assist.

De treffer zette het slapende Morumbi plots in vuur en vlam terwijl de goal door het hele team werd gevierd op het veld. ZIjn laatste actie in de eerste helft was een vrije trap in het zijnet, maar Dani Alves kon toch op een staande ovatie rekenen tijdens het opzoeken van de kleedkamer. Zijn droomtransfer kende een droomstart.

Ceara was de ploeg die na rust het meeste aandrong en had mogelijk een strafschop moeten krijgen toen Felippe Cardoso werd getorpedeerd door São Paulo-dolemant Thiago Volpi. Toch bleef ook Alves voor gevaar zorgen. Zo gaf hij nog bijna een assist, maar Raniel werd teruggefloten wegens nipt buitenspel, hetgeen het laatste opwindende moment van de wedstrijd was.

São Paulo heeft de driepunter binnen en Dani Alves mag terugkijken op een historische dag. Grotere uitdagingen dan Ceara zullen volgen nu men streeft naar kwalificatie voor de Copa Libertadores. Alves heeft al drie CL-zeges op zijn naam staan en wil ook in een ander continent de beste zijn zodat hij zich meldt bij een select groepje van sterren zoals Ronaldinho, Carlos Tevez en Káká.

Een plekje bij de top 6 in de is goed genoeg voor deelname aan de Copa en er is geen reden om aan te nemen waarom de Tricolor, nu vijf punten achter met een wedstrijd tegoed, niet mee kan strijden om de titel nu er nog bijna een half seizoen gespeeld moet worden. Zeker met de komst van Juanfran en vooral Alves wordt dit in Brazilië als reëel scenario beschouwd.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zullen diverse clubs spijt hebben dat ze niet harder hun best hebben gedaan voor de nieuwe ster van São Paulo. Onder meer , en Tottenham werden met hem in verband gebracht, terwijl Spanase media claimden dat Alves zelf contact opnam met Barcelona voor een nieuw dienstverband, hetgeen door de Catalanen werd afgewezen.

Zijn debuutwedstrijd van afgelopen zondag wees echter uit dat hij op zijn 36e nog allerminst versleten is. Zelfs met weinig rust na de Copa América en weinig tijd om te wennen aan zijn ploeggenoten haalden hem niet uit zijn ritme, terwijl ook zijn nieuwe positie hem niet uit zijn evenwicht bracht. Zijn vertrek uit Europa is een verlies voor de en een overwinning voor São Paulo - en het Braziliaanse voetbal als geheel.