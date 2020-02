Brighton onderzoekt 'ballonnenvideo' Jahanbakhsh en co in Spaanse bar

Brighton & Hove Albion onderzoekt momenteel een video waarin vier spelers, onder wie Alireza Jahanbakhsh, in de weer zijn met ballonnen.

Het filmpje is opgenomen in Spanje tijdens de korte winterstop van de Engelse club. Het vermoeden is dat de spelers bezig zijn met het inademen van lachgas, maar dat is op dit moment nog onduidelijk.

Naast de ballonnen staat er op het tafeltje nabij Shane Duffy, Pascal Gross, Leandro Trossard en Jahanbakhsh ook een shisha, een waterpijp.

Op social media is men benieuwd wat er zich precies heeft afgespeeld in Spanje met het viertal. De meeste supporters van Brighton zijn op Twitter echter van mening dat de spelers mogen doen wat ze willen in hun vrije tijd.

Desalniettemin heeft Brighton aangekondigd de video nader te bekijken. Engelse media speculeren dat de Premier League-club mogelijk een straf gaat uitdelen.

"De club is op de hoogte van de video die rondgaat op social media. Deze kwestie zal intern wordt afgehandeld", laat een woordvoerder van de club weten tegenover the Argus.