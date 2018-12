Briefje van Lodeweges levert bij veiling 35.000 euro op

Het briefje dat het gelijkspel van Oranje tegen Duitsland in de Nations League inleidde, heeft op een veilig liefst 35.000 euro opgeleverd.

Het Nederlands elftal speelde vorige maand met 2-2 gelijk in Gelsenkirchen, waardoor het team van Ronald Koeman groepswinnaar werd en zich kwalificeerde voor de Final Four in Portugal. Die Mannschaft nam binnen twintig minuten al een 2-0 voorsprong, maar Quincy Promes gaf Oranje vijf minuten voor tijd weer hoop.



Bij een 2-1 achterstand overhandigde assistent-bondscoach Dwight Lodeweges een briefje aan bondscoach Ronald Koeman met daarop een aanvallende formatie, waarbij Virgil van Dijk in de punt van de aanval moest gaan spelen. Koeman gaf het briefje aan Kenny Tete, waarna de vernieuwde formatie via verschillende Oranje-internationals bij Van Dijk terechtkwam. De aanvoerder van Oranje ging naar voren en maakte vlak voor tijd de gelijkmaker.



Het briefje kwam na de wedstrijd in handen van Rafael van der Vaart, die als analist van de NOS aanwezig was in Duitsland. Het papiertje kwam uiteindelijk terecht bij Koeman, die het als ambassadeur van de Johan Cruyff Foundation liet veilen. Op een goede doelen-avond heeft een anonieme bieder 35.000 euro betaald voor het briefje. Het geld wordt gebruikt voor een Cruyff Court en de bouw van een Child Care Centre in Zuid-Afrika.