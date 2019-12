Brescia wil van racismeslachtoffer Balotelli af: "Hij is gratis op te halen"

Mario Balotelli gaat Brescia mogelijk in januari alweer verlaten.

De spits, die vorige maand het Italiaanse voetbalnieuws domineerde door het racisme-incident bij Hellas Verona, mag in de winterstop transfervrij vertrekken, zo bevestigt voorzitter Massimo Cellino in het tv-programma Le Iene.

Volgens de preses van Brescia past Balotelli niet bij een club die tegen degradatie vecht. "Mario is verdrietig, omdat hij niet kan voetballen zoals hij wil. Strijden tegen degradatie uit de vereist opofferingen en wellicht dacht hij dat het veel makkelijker zou zijn", aldus Cellino, die Balotelli wil laten vertrekken.

"In januari mag hij gratis weg. Hij moet op dit moment zelf kiezen welk pad het beste is voor hem."

Cellino raakte in Italië onlangs in opspraak nadat hij zei dat Balotelli voor de wedstrijd tegen buiten de selectie was gelaten omdat hij zwart is. "Ik wilde de situatie 'de-dramatiseren', maar ik deed dat iets te veel", reageert de voorzitter nu.

"Of ik een racist ben? Ik ben katholiek, dus ik kan geen racist zijn. Ik heb met Balotelli gesproken en hij voelt zich niet beledigd. Mijn commentaar is uit zijn verband getrokken. Ik zei iets stoms, ik maak ook grapjes."

Balotelli streek afgelopen zomer neer bij Brescia, maar zijn komst is geen succes gebleken. De 29-jarige Italiaan scoorde zelf twee keer in acht competitieduels en verloor met Brescia de laatste zes wedstrijden op rij. De club staat met zeven punten uit dertien duels onderaan in de Serie A.

Begin november werd Balotelli in de uitwedstrijd bij Hellas Verona racistisch bejegend door de supporters van de thuisclub. In Italië kon de spits lang niet bij iedereen rekenen op steun, want zelfs de ultra's van zijn eigen club keerden zich tegen Balotelli.