Breedte van selectie Ajax is doordacht plan: "We hebben er veel aan gehad"

Erik ten Hag zweert bij een brede selectie, zeker met het oog op de overvolle speelkalender.

De trainer van maakt zonder twijfel gebruik van spelers die normaal gesproken buiten de basiself vallen. Ten Hag is van mening dat succes alleen mogelijk is als reservespelers zich prettig voelen en net als de basisklanten honderd procent inzet tonen.

"Wij hebben een heel zwaar jaar en dan heb ik het niet alleen over dit seizoen, maar ook vorig seizoen", vertelt Ten Hag aan het Algemeen Dagblad . "Ik moet de trainers om me heen een compliment geven. Maar zeker ook de spelers."

"Dat ze het elke keer weer kunnen opbrengen om vol gas te blijven geven, ook als je niet speelt en de teleurstelling die daarbij komt kijken." Ten Hag kijkt dus verder dan de eerste elf namen op het wedstrijdformulier. "Je kunt het niet met elf, dat is vorig jaar wel gebleken. Als je titels wil pakken, heb je een grote kleedkamer nodig."

Lasse Schöne, die Ajax afgelopen zomer inruilde voor Genoa, snapt wel waarom de sfeer binnen de Ajax-selectie zo goed is. "Dat heeft met de voetbalvisie van Erik ten Hag te maken. Alles is onder Ten Hag voor elke speler duidelijk, of je nou basisspeler of wissel bent."

De voormalige Ajacied snapt aan de andere kant ook dat de werkwijze van Ten Hag irritatie kan opwekken bij spelers. "Als speler denk je dan soms: alweer stilleggen, laat het spel toch lekker doorlopen. Maar iedereen is er wel achter gekomen dat we er heel veel aan hebben gehad. Het is noodzakelijk om te krijgen qua spel wat je nu hebt bij Ajax."

Schöne ziet vanuit Italië dat Ajax als een 'geoliede machine' te werk gaat. "Het maakt niet uit wie je erin zet, het loopt gewoon. Dat is zo lekker. In het verleden heb ik dat ook weleens anders meegemaakt."

Invallers hebben volgens de routinier geen extra bewijsdrift bij Ajax. "Dat is bij Ajax vorig seizoen en ook dit jaar niet het geval." Schöne denkt zeker niet dat Ajax er slechter op wordt met het inpassen van spelers als Noa Lang en Zakaria Labyad. "Dat in combinatie met de vorm van de ploeg en de duidelijke speelstijl, zorgt voor een succesvolle mix en een ijzersterk Ajax."