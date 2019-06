Brazilië plaatst Richarlison vlak voor cruciale kwartfinale in quarantaine

Voor Richarlison zit de Copa América er mogelijk op.

De aanvaller van Brazilië heeft de bof te pakken en is in quarantaine geplaatst, zo melden verschillende media uit zijn thuisland. Donderdagnacht zal Richarlison in ieder geval niet in actie komen in kwartfinalewedstrijd tegen Paraguay.

Het bofvirus is zeer besmettelijk en dus wordt de buitenspeler van weggehouden van zijn ploeggenoten. De andere spelers van Brazilië zullen bovendien allemaal worden gevaccineerd na de wedstrijd van donderdagnacht in de Grêmio Arena. Het risico bestaat dat ploeggenoten al besmet zijn, maar zover bekend vertoont niemand anders nu symptomen. De medische staf zal daar na de wedstrijd tegen Paraguay uitgebreid naar kijken, aldus Globo Esporte .



Richarlison klaagde donderdagochtend over pijn en een zwelling in zijn nek, zo klinkt het. De artsen van Brazilië stelden vast dat hij de bof heeft, een virus dat met name voorkomt bij kinderen en jongvolwassenen. Volgens het RIVM biedt vaccinatie tegen de bof geen volledige bescherming tegen een infectie, maar hebben gevaccineerde personen minder kans op complicaties als ze daadwerkelijk de bof krijgen. Als Richarlison fit was geweest, zou hij donderdagnacht vermoedelijk op de bank hebben gezeten tegen Paraguay.