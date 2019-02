"Brazilië, Nederland en Frankrijk zijn het interessantst voor Barcelona"

Barcelona ervaart dat het steeds lastiger wordt om spelers van topclubs te kopen, dus richt men zich meer en meer op andere markten.

De Catalaanse grootmacht zag Neymar anderhalf jaar geleden voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrekken en de Catalanen deden na het afscheid van de Braziliaan met de komst van Philippe Coutinho (maximaal 160 miljoen), Ousmane Dembélé (maximaal 145 miljoen) en Frenkie de Jong (maximaal 86 miljoen) zelf ook enkele megatransfers. Hoewel de bedragen die worden betaald voor voetballers in de toekomst waarschijnlijk alleen maar verder zullen oplopen, gaat voorzitter Josep Maria Bartomeu er echter van uit dat er minder grote transfers plaats zullen vinden tussen de Europese grootmachten onderling.

"Ik denk dat het moeilijk zal worden, grote clubs willen hun spelers niet verkopen. Wij willen topspelers hebben om prijzen te winnen, niet om zaken te doen. Neymar kocht zich vrij voor 222 miljoen, maar Barça wilde dit geld helemaal niet hebben. Wij wilden hem niet verkopen. Het is echter wel zo dat we in Spanje verplicht zijn om een transferclausule in de contracten op te nemen. Als iemand Sergio Busquets, Gerard Piqué of Lionel Messi wil hebben, zijn ze niet te koop", vertelt de preses voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon aan Le Figaro .



"Ik denk dat er nog maar weinig transfers plaats zullen vinden tussen de grote clubs. Het is ons plan om te zoeken naar jonge spelers van clubs die, naast het spelen van voetbal, ook spelers opleiden en verkopen." Barcelona lijkt dan ook niet van plan om een toekomstig pensioen van Messi op te gaan vangen met een grote aankoop: "We denken er al wel over na, maar de toekomst is nog ver weg. Hij is een jonge speler, hij is 31 jaar oud. Hij presteert nog altijd geweldig en speelt beter en beter, ik weet niet hoe hij het doet!"



"Hij heeft nog een contract voor twee seizoenen, maar ik denk dat hij na 2021 ook nog door zal gaan. Maar je moet ook alvast aan jonge talenten gaan denken. Niemand kan Messi vervangen als hij hier niet meer speelt, dat is onmogelijk. Niemand komt na Messi, niet in Barcelona en ergens anders ook niet. De coach die dan de touwtjes in handen heeft zal moeten nadenken hoe het team dat op gaat vangen. Het idee van het Barça-voetbal zal hetzelfde blijven. Het balbezit, het terugveroveren van de bal, het samenspel van het team, het druk zetten. Er zijn drie voetbalscholen die voor ons het interessantst zijn: de Braziliaanse, de Nederlandse en, met name, de Franse. De grootste talenten komen uit die drie landen."