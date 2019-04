Braziliaanse tiener Wesley bevestigt overstap naar Juventus

De 19-jarige rechtsback Wesley heeft via Twitter laten weten dat hij zich aansluit bij Juventus nadat hij onlangs uit zijn contract liep bij Flamengo.

De verdediger weigerde bij te tekenen bij de Braziliaanse topclub en werd vorig jaar mei teruggezet naar de beloften, waar hij tot maart verbleef zonder een duel te hebben gespeeld. De jeugdinternational heeft het echter toch voor elkaar gekregen om een mooie club te vinden. Via Twitter onthult hij dat hij zich aansluit bij de Italiaanse kampioen.

Wesley postte een foto van zichzelf met een -tenue op het trainingscomplex van zijn nieuwe werkgever. "God heeft een nieuw hoofdstuk voor me", schreef hij erbij. De tiener won in 2017 al het WK voor Onder-17 met Brazilië, waar hij slechts een duel miste. De rechtsback draagt de bijnaam Gasolina vanwege zijn snelheid en zijn intense spel. Hij is naar verluidt idolaat van -back Dani Alves, die een verleden heeft bij Juventus. Wesley wordt vertegenwoordig door Mino Raiola, die ook Juve-sterren Blaise Matuidi en Moise Kean onder zijn hoede heeft.

“Uma nova história Deus tem pra mim...” pic.twitter.com/2J4KMB8JOD — W.L ✝ (@Wesdavid00) April 10, 2019

In Turijn komt Wesley bovendien twee landgenoten tegen: Douglas Costa en Alex Sandro. Zij maken echter deel uit van de hoofdmacht, waar de jongeling vermoedelijk aansluit bij de jeugdopleiding. Met Joao Cancelo, Mattia De Sciglio en Leonardo SPinazzola lijkt de concurrentie vooralsnog wat te groot om direct aanspraak te maken op speeltijd bij het eerst.

Juventus maakte eerder al bekend ook Aaron Ramsey gratis in te lijven. Hij stapt na dit seizoen transfervrij over van , terwijl la Vecchia Signora ook in verband wordt gebracht met een terugkeer van Paul Pogba, die eveneens uit de stal van Raiola komt. Vermoedelijk wordt het echter niet eenvoudig om hem over te nemen van , zoals ook Matthijs de Ligt van een bijna onbereikbaar target is, daar hij naar neigt.