Braziliaanse media oordelen na vuurdoop: "Dat doet hij beter bij Ajax'"

David Neres kreeg vrijdagnacht het vertrouwen van bondscoach Tite in de wedstrijd tussen Brazilië en Bolivia op de Copa América.

De buitenspeler van stond tachtig minuten op het veld en werd vervolgens afgelost door , die de eindstand op 3-0 bepaalde. Het optreden van Neres wordt in Brazilië met gemengde gevoelens ontvangen.

Het was pas de vierde interland voor Neres, die aan de linkerkant van de aanval opereerde. Nieuwssite Bem Paraná beoordeelt zijn optreden met een 5, het laagste cijfer van alle basisspelers. "Hij zocht vaak de individuele actie, maar het ging meestal fout", luidt het korte oordeel. ESPN merkt eveneens op dat Neres veel voor eigen succes ging, maar kent hem wel een voldoende toe met een 6,5.



"Neres was een goede optie voor Brazilië aan de linkerflank", aldus de sportzender. "Hij was bekwaam in de één-op-één-duels, maar verzuimde zijn ploeggenoten te bedienen." Globo Esporte geeft Neres eveneens een 6,5. "In vergelijking met zijn wedstrijden bij Ajax was hij in de eerste helft minder in beweging en bleef hij op de linkerflank. Hij schatte de loopacties van Roberto Firmino niet op waarde in en had ook voor andere spelers in zijn buurt geen oog. Hij was beter in de tweede helft, net als het hele team."



Philippe Coutinho wordt unaniem verkozen tot beste man van het veld. Bem Paraná , ESPN en Globo Esporte kennen de aanvallende middenvelder respectievelijk een 7, een 7,5 en een 8 toe. Coutinho gidste Brazilië met twee doelpunten naar de overwinning op Bolivia in de openingswedstrijd van de Copa América. In de groepsfase nemen de Goddelijke Kanaries het nog op tegen Venezuela en Peru.